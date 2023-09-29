В преддверии переговоров в Гранаде Ереван и Баку выражают надежду, что подписание мирного договора уже близко

Параллельно с массовым исходом армян из Нагорного Карабаха, в преддверии переговоров в Гранаде Ереван и Баку выражают надежду на то, что подписание мирного договора уже близко.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что Азербайджан восстановил свой суверенитет посредством военной операции на прошлой неделе, поэтому подписание документа может быть ускорено.

«Сейчас, после того, что произошло 20 сентября, настало время сесть вместе командам из Азербайджана и Армении и поработать над проектом мирного соглашения», - сказал он.

Переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в испанском городе 5 октября должны пройти при посредничестве Запада. За круглым столом с лидерами Армении и Азербайджана также будут сидеть главы Франции, Германии и Европейского совета. Москва, со своей стороны, поспешила заявить, что, хотя Нагорный Карабах как государство распущен, мирный договор остается актуальным.

МИД России в заявлении, критикующем Ереван, открытым текстом посетовал на то, что Запад пытается подписать документ в обход Москвы.

Между тем, у Еревана есть позитивные ожидания. Председатель Национального собрания надеется, что в Гранаде будет сделан шаг вперед.

«Армения решительно поддерживает мирный подход, согласованный премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым и сформулированный председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Мы приветствуем будущие транспортные соглашения, уважающие принципы суверенитета, юрисдикции и взаимности», - отметил Ален Симонян.

До нападения на Карабах все было иначе: премьер-министр Никол Пашинян исключал возможность подписания документа в Гранаде. Ереван не раз заявлял, что не преодолены ключевые разногласия: международные гарантии диалога Баку-Степанакерт, карта делимитации, отвод войск и гарантии мира.

О карте за два дня до начала военных действий в Карабахе говорил министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Сейчас Баку устно заверяет, что не требует экстерриториального коридора через территорию Армении, хотя в не столь далеком прошлом неоднократно угрожал силой открыть так называемый «Зангезурский коридор» в своей эксклав Нахичеван.

Депутат оппозиционной фракции «Армения» Артур Хачатрян напоминает о выступлении Арарата Мирзояна в ООН. С кем они хотят заключить мир, недоумевает оппозиционный депутат: «Мир - самое емкое слово на свете. Вы можете понимать под словом «мир» все что угодно. Когда человек умирает, говорят: покойся с миром. Тот мир, который навязывает нам Азербайджан, - это смерть».

Последний раз Ереван и Баку обменивались своими предложениями по мирному договору в августе. Детали документа, который несколько раз редактировался, пока не опубликованы.