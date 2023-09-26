Евросоюз настаивает на том, чтобы Ереван и Баку предприняли «конкретные шаги и решительные компромиссы»

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Химкета Гаджиева, опубликованном Евросоюзом на сайте по завершении переговоров, состоявшихся сегодня в Брюсселе.

«Армен Григорян и Хикмет Гаджиев провели переговоры относительно возможных конкретных шагов, которые необходимо предпринять в рамках армяно-азербайджанского мирного процесса, включая делимитацию границ, безопасность, гуманитарные вопросы, а также более широкий вопрос мирного соглашения», - говорится в сообщении.

«Встреча дала возможность организовать активный обмен идеями относительно срочности возможной встречи лидеров Армении и Азербайджана 5 октября в Гранаде. Евросоюз уверен, что возможная встреча в Гранаде должна быть использована как Ереваном, так и Баку для того, чтобы подтвердить обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, основанные на предыдущих договоренностях, достигнутых в Праге и Брюсселе», - говорится в заявлении ЕС.

В распространенном документе Евросоюз также подчеркивает необходимость прозрачности в Нагорном Карабахе, а также «доступа к гуманитарным и правозащитным структурам».