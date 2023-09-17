Документа между Арменией и Азербайджаном 5 октября в Гранаде подписано не будет – премьер

«К сожалению, нет, потому что если бы документ планировалось подписать, это означало бы, что мы сочли, что этот документ соответствует сбалансированным интересам Республики Армения, и готовы его подписать», - сказал Пашинян.

Армения заявила, что ее приоритетом является мирная повестка, и что она хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном как можно скорее, например, к концу года, началу следующего года, подчеркнул Никол Пашинян. «Мы делаем все для этого. Сейчас, например, мне бы очень хотелось вам сказать, что да, документ будет подписан в Гранаде, но, к сожалению, нет. Мы надеемся, что мы продолжим интенсивные переговоры и придем к решению нашей проблемы», - отметил он.

«Очевидно, что углубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс. И, я думаю, мы теряем много времени из-за незаконного блокирования Лачинского коридора и сложившегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса», - заявил армянский премьер.

На днях министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не исключил, что переговоры Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым могут состояться 5 октября в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этих переговорах было объявлено еще в мае.

На вопрос, считает ли он возможным подписать мирный договор до конца года, Никол Пашинян сегодня ответил так: «Я всегда должен считать это возможным, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такой договор, и чем дольше этот контракт откладывается, тем хуже это в смысле взятых на себя политических обязательств. Я считаю это возможным, потому что мы надеемся, что эта ситуация изменится. Я думаю, что это возможно, и моя работа — сделать все, чтобы это стало возможным, и исходить из того, что это возможно и что мы должны это сделать».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на этой неделе предложил провести четырехстороннюю встречу лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении по карабахскому вопросу. Журналисты поинтересовались у Пашиняна, получил ли он это предложение. Премьер-министр Армении, однако, не уточнил, получила ли армянская сторона его или нет, он лишь сказал: «Есть разные предложения и идеи. Я не хочу выделять одну из этих идей. Дело в том, что это не единственная идея для меня, чтобы я выразил свое отношение. Я думаю, что нам нужно посмотреть на это в целом».