Более 80 процентов населения Нагорного Карабаха уже пересекли границу Армении

По последним данным, более 80 процентов официального населения Нагорного Карабаха уже пересекли границу Армении. По словам очевидцев, после оглашенного вчера решения о роспуске Нагорно-Карабахской Республики поток жителей Карабаха в Армению усилился.

Нагорный Карабах покинули уже более 97 тысячи человек. До этого Степанакерт заявлял, что в Нагорном Карабахе проживают 120 тысяч человек.

Мост Хакари пересекли более 20 тысяч автомобилей, сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Вчера вечером автобусы выехали из Еревана и уже прибыли на площадь Степанакерта, и оттуда уже направились обратно в Горис. На данный момент эти автобусы перевезли в Армению около 2000 вынужденных переселенцев. Также хочу добавить, что автобусы будут ездить в Степанакерт до тех пор, пока в Армению не будет доставлен последний желающий переехать сюда», - сказала Багдасарян.

В Горисе поток людей не прекращается. Жители Нагорного Карабаха рассказывают, что азербайджанские полицейские уже ходят по Степанакерту.

Многие говорят об оставленных в Карабахе могилах. Некоторые даже не успели попрощаться со своими родственниками. Многие также не имеют информации о сыне или внуке: где они, живы ли, или находятся в плену?

Пока продолжаются поисковые работы и на территории склада топлива, где в начале недели мощный взрыв унес множество жизней. Сегодня из Степанакерта сообщили, что на месте взрыва обнаружены и переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков погибших.

Согласно сообщению МВД НК, найденные на территории личные вещи доставлены в оперативный штаб. Останки будут перевезены в Армению для их идентификации с помощью ДНК.

После взрыва на топливохранилище на участке, прилегающем к дороге Степанакерт-Аскеран, Степанакерт сообщил о более чем 290 пострадавших, все они перевезены в Армению воздушным либо наземным путем. Среди них есть пациенты в крайне тяжелом состоянии, сообщила сегодня журналистам министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«У нас есть пациенты в крайне тяжелом состоянии, и врачи борются за спасение их жизней. Мы выделяем как лекарства, так и медицинские принадлежности, необходимые для их лечения», - сказала Аванесян.

До сих пор официально не сообщается, что стало причиной взрыва. Ранее власти Карабаха заявили, что необходимо провести расследование. Кто и как будет заниматься этим вопросом, неясно.