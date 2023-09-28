«C 1 января Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) прекращает свое существование» – Самвел Шахраманян подписал указ

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому до 1 января 2024 года все государственные учреждения непризнанной республики и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, распускаются и Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) прекращает свое существование.

Согласно указу, население Нагорного Карабаха, в том числе находящиеся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, должны ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.

В указе говорится, что он вступает в силу сразу после публикации.

С самим текстом указа ознакомиться невозможно, поскольку сайт президента Нагорного Карабаха больше не функционирует, его опубликовал Информационный штаб Нагорного Карабаха.

20 сентября, через день после начала Азербайджаном боевых действий против Нагорного Карабаха, Степанакерт заявил, что власти НК принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня.

В Степанакерте также сообщили, что стороны договорились «о выводе «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения» из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха» и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации».