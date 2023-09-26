«По словам очевидцев, сто человек сгорели дотла». Что стало причиной трагического взрыва?

О причинах взрыва, произошедшего вчера вечером на складе бензина вблизи трассы Степанакерт-Аскеран, официально пока ничего не сообщается. Известно, что 290 человек получили ожоги различной степени. Семь пострадавших скончались в больнице, есть 13 неопознанных тел.

«Многие люди считаются пропавшими без вести, поскольку в результате взрыва они сгорели», - сообщили в Информационном штабе Нагорного Карабаха, не уточнив, о скольких людях идет речь.

Между тем, бывший государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян вчера беседовал со многими очевидцами и, ссылаясь на них, отмечает, что около 100 человек сгорели дотла. Однако эта информация официально не подтверждена.

«Имейте в виду, что произошел масштабный взрыв и пожар. Насколько я понимаю из рассказов из разных источников, речь идет о десятках тонн бензина в нескольких крупных тарах, стоящих рядом друг с другом», - сообщил Бегларян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли точные данные о том, сколько человек стояло в тех очередях, если 290 человек были госпитализированы с ожогами различной степени, Бегларян ответил: «Нет, у вас нет таких данных, но очевидцы говорят, что там были сотни человек, был даже свидетель, который мне сказал, что людей было больше тысячи. Официальные органы должны очень быстро подсчитать пропавших без вести людей, основываясь на сообщениях родственников, исходя из этого определиться, сколько людей потенциально погибло, потому что по мнению экспертов, я разговаривал и с врачами на эту тему, даже останки тел там найти невозможно, они сгорели в огне дотла, а это значит, что никак невозможно ни узнать число погибших, ни идентифицировать людей».

В результате вчерашнего взрыва пострадали сотни людей по той причине, что в Карабахе образовались длинные очереди за топливом. Люди, пострадавшие от военного нападения Азербайджана и находящиеся в беспомощной ситуации, часами стоят в очередях, пытаясь найти бензин, чтобы поскорее покинуть родину и перебраться в Армению.

Что стало причиной взрыва, советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян однозначно сказать не может. По его словам, «видимо, имела место халатность, чтобы дать четкий ответ, необходимо провести расследование».

На вопрос, исключена ли возможность терроризма, советник президента НК ответил, что на этот вопрос должны ответить специалисты.

«Сейчас на месте есть люди, которые рассказывают, что была халатность, но должно быть проведено расследование, в состоянии ли мы это сделать? Тут есть тысяча и одна проблема», - сказал Бабаян.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян также считает возможной версией взрыва халатность и неуправляемость. «Естественно, нельзя исключать также другие возможные версии, преднамеренные или непреднамеренные», - сказал он.

Некоторых пострадавших, получивших сильные ожоги от взрыва, уже перевезли на вертолетах в Сисиан, а оттуда в медицинские центры Еревана. 14 пострадавших уже находятся в Ожоговом центре. По данным Минздрава РА, состояние четырех пострадавших крайне тяжелое, они находятся в реанимационном отделении, трое - в ожоговом отделении, их состояние здоровья оценивается как тяжелое, но стабильное. О состоянии остальных будет сообщено после их осмотра.