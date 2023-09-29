Шахраманян ведет переговоры с Баку о безопасном выезде руководства Нагорного Карабаха

Reuters со ссылкой на ТАСС сообщает, что на Лачинском КПП азербайджанскими пограничниками задержан Левон Мнацаканян, который в период с 2015-го по 2018 год был министром обороны Нагорного Карабаха, командующим Армией обороны НК. Эту информацию также подтвердили источники Радио Азатутюн, близко стоящие к властям Нагорного Карабаха.

Баку официально эту новость пока не подтвердил. На данный момент местонахождение генерал-лейтенанта неизвестно.

Также стало известно, что азербайджанцы на четыре месяца арестовали гражданина Армении Давида Манукяна, обвинив его в совершении террористического акта в Карабахе.

Давид Манукян – брат члена АРФ «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна. Он занимал должность заместителя командующего Армией обороны Нагорного Карабаха.

Гегам Манукян в беседе с Радио Азатутюн подтвердил эту новость, отметив, что его брат в 2021 году прекратил военную службу, уйдя на пенсию.

Еще до задержания высокопоставленных военных во властных кругах Нагорного Карабаха Радио Азатутюн сообщили, что в данный момент президент НК Самвел Шахраманян ведет переговоры с азербайджанской стороной по вопросу безопасного выезда военно-политического руководства непризнанной республики из Карабаха.

Карабахский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил Радио Азатутюн, что задержание грозит также трем бывшим президентам Нагорного Карабаха - Бако Саакяну, Аркадию Гукасяну и Араику Арутюняну, а также бывшему министру иностранных дел и советнику президента НК Давиду Бабаяну. Кроме того, по данным источников Reuters, у Азербайджана есть список из примерно 200 армян Нагорного Карабаха, которых он хочет арестовать по обвинению в различных преступлениях.

Советник президента НК еще вчера утром написал на своей странице в Facebook о том, что он внесен в черный список Азербайджана и что азербайджанская сторона требует его приезда в Баку для соответствующего расследования. «Сегодня я решил отправиться из Степанакерта в Шуши», - написал Давид Бабаян, подчеркнув, что его неявка или побег нанесет серьезный вред многим людям. До сих пор, однако, неизвестно и местонахождение Давида Бабаяна.

Бывший госминистр НК Артак Бегларян предполагает, что Бабаян уже задержан.

«Я вчера вечером звонил Давиду Бабаяну, он был недоступен, то есть, я предполагаю, что, вероятно, он задержан. Мы должны спасти, то есть, я могу только предположить, есть несколько версий: власти Азербайджана могут посадить их на длительный срок, чтобы напугать борющихся, тех, кто ведет политическую борьбу за права народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Второй вариант заключается в том, что под международным давлением их могут через какое-то время освободить под видом «амнистии», но после определенных пыток и психологических и физических репрессий. Я не исключаю, что их могут убить, все возможные сценарии можно ожидать от азербайджанского, алиевского геноцидального режима», - сказал он.

После военного нападения 19 сентября Баку заявил, что рассмотрит возможность применения амнистии к военным, если они сложат оружие.

Сегодня стало известно об очередной встрече представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана в Евлахе. Неясно, какие вопросы обсуждались на встрече.

Почему не удается достичь договоренности с властями Азербайджана относительно безопасного выезда военно-политического руководства НК? В ответ на этот вопрос Бегларян сказал, что у властей НК почти не осталось рычагов влияния, и если не будет достаточного международного давления, то трудно сказать, как можно с ними договориться.

По убеждению бывшего госминистра, под угрозой задержания находятся все известные деятели Нагорного Карабаха, в том числе и он сам.

«Насколько мне известно, ни один из бывших президентов пока не задержан», - сказал он.