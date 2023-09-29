Вашингтон очень серьезно относится к созданию международной миссии в Карабахе - Миллер

Команда реагирования на стихийные бедствия развертывается на Южном Кавказе для оценки ситуации и координации гуманитарного реагирования США на ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Вчера Вашингтон объявил о развертывании команды реагирования на стихийные бедствия на Южном Кавказе. Согласно заявлению Агентства США по международному развитию (USAID), задачами данной команды будут оценка ситуации, определение приоритетных потребностей и работа с партнерами над предоставлением необходимой помощи.

Что касается подписанного вчера в Степанакерте указа о том, что с 1 января Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование, то Миллер не стал давать конкретных комментариев, лишь подтвердил важность сохранения режима прекращения огня, обеспечения гуманитарных потребностей и скорейшего создания независимой международной миссии для обеспечения прозрачности и безопасности жителей в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что это является приоритетом для США.



На вопрос, насколько серьезно США относятся к созданию международной миссии и согласится ли на это Баку, представитель Госдепа США ответил, что Вашингтон очень серьезно относится к созданию международной миссии, подчеркнув, что даже госсекретарь поднял вопрос об этом в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, оказал давление для поддержки международной миссии.

«Вчера руководство Азербайджана заявило, что поддерживает миссию. Фактически в их заявлении говорится, что одной из причин, по которой они поддерживают ее, является то, что американская сторона призывает их сделать это», - подчеркнул Миллер, добавив, что Вашингтон в данный момент работает со своими союзниками и партнерами над поиском наилучшего механизма для реализации этого, но не уточнив, с кем именно они работают и какие варианты обсуждаются.

«Таким образом, у нас довольно ясная позиция в этом вопросе. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над лучшим механизмом для этого. Мы считаем, что важно обеспечить прозрачность и убедиться, что гуманитарные потребности обеспечиваются на местах», - сказал Миллер.



Он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему очень обеспокоен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Мы считаем важным, чтобы жители Нагорного Карабаха, приняв решение покинуть страну, имели бы эту возможность, а если бы захотели вернуться, имели бы и эту возможность. Мы также считаем, что должен быть беспрепятственный гуманитарный доступ в регион, чтобы быть уверенными, что нуждающееся население получает необходимую помощь», - заключил представитель Госдепартамента США.