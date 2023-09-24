Премьер-министр Армении: Системы внешней безопасности, частью которых мы являемся, не эффективны

Ниже приводим текст послания, опубликованный на официальном сайте премьер-министра Армении:

«Дорогой народ, дорогие соотечественники,

Ряд событий, произошедших за последние годы, поставили нас перед императивом оценить, переоценить ситуацию и сделать необходимые выводы. Что произошло, что происходит и что должно произойти в Армении? Это вопросы, ответы на которые имеют стратегическое значение для будущего.

Предпринятые Азербайджаном за последние годы атаки против Республики Армения приводят к очевидному выводу, что те системы внешней безопасности, частью которых мы являемся, не эффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Республики Армения. Это было проявлено и во время 44-дневной войны, и во время событий в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года, и этот список можно продолжить.

Захват Хцаберда и Хин Тахера в Нагорном Карабахе в декабре 2020 года и пленение более 60 армянских военнослужащих, события Паруха, многочисленные проявления террора армянского населения Нагорного Карабаха, незаконное блокирование Лачинского коридора, осуществленное 19 сентября нападение Азербайджана на Нагорный Карабах вызывает серьезные вопросы о целях и мотивах миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе.

Вопреки Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, армяне Нагорного Карабаха по-прежнему стоят перед угрозой этнических чисток. В последние дни в Нагорный Карабах поступили гуманитарные грузы, но это не меняет ситуации. И если не будут созданы реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха в своих домах и эффективные механизмы защиты от этнических чисток, вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха посчитают выезд из Родины единственным способом спасти свою жизнь и идентичность, значительно возрастает.

Ответственность за такое развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, который принял политику этнической чистки, и на миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе. Конечно, правительство Армении работает с международными партнерами над формированием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Но если эти усилия не дадут конкретных результатов, правительство со всей заботой примет наших сестер и братьев Нагорного Карабаха в Республике Армения.

Этим путем, однако, упомянутые выше проблемы не только не будут решены, но и усугубятся. Республика Армения никогда не отказывалась от своих союзнических обязательств и никогда не предавала своих союзников. Однако анализ событий показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы надеялись на протяжении многих лет, поставили перед собой задачу выставить на показ нашу уязвимость и обосновать невозможность армянского народа иметь независимое государство. При этом, такая политика не имеет никакого отношения к правительству, которое было сформировано в результате произошедшей в Армении в 2018 году народной ненасильственной бархатной революции, и проявления этой политики мы регулярно наблюдали в последние десятилетия. Четырехдневная война 2016 года, приграничные напряжения 2014-2015 гг. и т.д. - все это тоже было отражением этой политики.

Мы никогда не соглашались со ставящими под сомнение независимость Армении формулировками. Однако вызывает озабоченность то, что вместо того, чтобы прислушаться к нашему желанию иметь независимое, суверенное, свободное и демократическое государство, некоторые из наших партнеров прилагают все больше и больше усилий, чтобы выставить на показ наши уязвимости в сфере безопасности, ставя под удар не только нашу внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность, нарушая при этом все нормы этикета и корректности в дипломатических и межгосударственных отношениях, в том числе взятые в рамках договоров обязательства.

В ответ на эти шаги мы призываем наших партнеров уважать нашу государственность и суверенитет, и выражаем свою решимость укреплять нашу государственность, суверенитет, демократию, внешнюю и внутреннюю безопасность. Мы призываем международное сообщество выразить непоколебимую поддержку независимости, суверенитету, территориальной целостности и демократии Армении. Мы примем все меры для защиты своей независимости.

В этом контексте необходимо трансформировать, дополнять и обогащать инструменты внешней и внутренней безопасности Республики Армения, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми к взаимовыгодным шагам. В этом ряду мы рассматриваем не только глубокие и комплексные реформы армии и силовых структур, но и де-юре фиксацию достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе договоренностей, согласно которым административные границы Советской Армении де-юре стали государственными границами Республики Армения.

В этом ряду мы также рассматриваем ратификацию Римского статута, который позволит Республике Армения использовать возможности Международного уголовного суда в обеспечении внешней безопасности. Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда всем нам стало ясно, что инструментов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении, и это решение никоим образом не направлено против ОДКБ или РФ. Оно исходит из наших интересов в сфере внешней безопасности, и принятие такого решения является нашим суверенным правом.

Дорогой народ, дорогие соотечественники,

Армения должна быть мирным, развитым, счастливым, свободным и демократическим государством. Однако на этом пути необходимо подтвердить нашу волю быть свободным и суверенным государством, и мы идем по этому пути, уважая всех наших партнеров, но и ожидая такого же уважения к нашему народу, нашему государству, нашему суверенитету, нашей свободе. Глубинный смысл происходящих с нами в последние годы и даже сегодня событий таков: будет ли Армения суверенным, свободным, демократическим государством или перепуганной окраинной провинцией? Уже практически открыто и прозрачно именно такой выбор ставится во внутриполитическом поле Армении. И каждый гражданин должен сделать выбор: он является участником движения за защиту независимости или сторонником окраинной провинции.

Я являюсь премьер-министром Республики Армения, следовательно, возглавляю движение за защиту независимости. Если бы я не был премьер-министром, то как гражданин я бы пошел за таким премьер-министром, который возглавляет движение по защите независимости Армении, осознавая, что хоть и будет нелегко, но будет, потому что будущее Армении зависит от одного человека и этот человек - это я, будущее Армении зависит от одного человека и этот человек - это ты!

Гражданин Республики Армения не потерял и не потеряет своей гордости и решимости, и гражданин Республики Армения победит в этой борьбе за независимость, суверенитет, демократию, счастье и свободу.

Слава павшим героям и да здравствует Республика Армения!»