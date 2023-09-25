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Армения

Москва предостерегает Ереван «не становиться заложником геополитических игр Запада»

Russian Ministry of Foreign Affairs

МИД России сегодня прямым текстом и без дипломатических формулировок предостерег Ереван «не становиться заложником геополитических игр Запада».

Власти Армении давно готовились изменить внешнеполитический курс, совершив разворот от России к Западу, утверждается в сегодняшнем заявлении российского МИДа.

«Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения», - отмечает внешнеполитическое ведомство РФ.

«В карабахской катастрофе виноваты Армения и Запад» - именно этот тезис официальная Москва озвучивает сегодня со всех площадок.

В МИД России утверждают, что помимо документа, подписанного после 44-дневной войны в ноябре 2020 года, существовала «джентельменская договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям», однако официальный Ереван «поддался увещеваниям Запада» признать в октябре 2020 года в Праге суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

«Это принципиально изменило условия, при которых было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента», - утверждает Москва.

В объемном заявлении МИД выдвигает ряд обвинений в адрес премьер-министра и властей Армении и даже утверждает, что ситуация обострилась из-за того, что Ереван последовательно отрицал факт присутствия вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Официальный Ереван в ответ на эти обвинения возражает, что в Нагорном Карабахе не было каких-либо подразделений ВС Армении, предложение же оставить решение судьбы Карабаха на будущее отверг Баку, а Москва не предприняла шагов для его реализации.

Вчера премьер-министр Армении усилил критику в адрес стратегического союзника, заявив, что инструментов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)и армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении.

«Захват Хцаберда и Хин Тахера в Нагорном Карабахе в декабре 2020 года и пленение более 60 армянских военнослужащих, события в Парухе, многочисленные проявления террора армянского населения Нагорного Карабаха, незаконное блокирование Лачинского коридора, осуществленное 19 сентября нападение Азербайджана на Нагорный Карабах вызывает серьезные вопросы о целях и мотивах миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе», - в частности, сказал Пашинян.

Кремль в ответ заявил, что Россия не принимает упреков в адрес миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. И упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так - мы никогда с такими упреками не согласимся», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Несмотря на жесткие заявления, звучащие в эти дни в адрес властей Армении со всех возможных российских, в том числе и официальных площадок, Москва в то же время практически в ежедневном режиме продолжает утверждать, что Армения остается союзником России и что Москва ведет диалог с Пашиняном. Более того, во второй раз за последний месяц пресс-секретарь Путина прозрачно намекнул, что в России проживает гораздо больше армян, чем в Армении.

«Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, и с Пашиняном. И мы продолжим работать над тем, чтобы все права армян Карабаха были соблюдены», - сказал Песков.

На данный момент более 6000 армян уже покинули Нагорный Карабах, и если этот поток не остановится, то через несколько дней там не останется ни одного армянина. При этом возникает вопрос: чью безопасность будут обеспечивать российские миротворцы? Пока в Кремль об этом не говорит.

Песков, в частности, сегодня уклонился от конкретного ответа на вопрос, останутся ли российские миротворцы в Карабахе после последних военных действий Баку, и если да, то как долго?

Азербайджанская оппозиция утверждает, что Баку и Москва готовятся подписать новое, уже двустороннее соглашение о сроках размещения российских миротворцев в Карабахе. Один из источников, близко стоящих к Алиеву, сообщил азербайджанской службе Радио Свобода, что подробности этого документа будут опубликованы в ближайшее время. Не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться и сегодня в Нахичевани, на встрече Алиев-Эрдоган. Во всяком случае, Кремль сегодня заявил, что надеется, что встреча будет способствовать «миру на Южном Кавказе».

Ранее Анкара предложила организовать четырехстороннюю встречу лидеров Армении, Азербайджана, России и Турции. Москва пока не заявила, приемлемо это предложение для Кремля или нет.

Однако в эти дни в России не упускают возможности раскритиковать посреднические попытки Запада.

Сегодня, комментируя предстоящую 5 октября встречу лидеров Армении и Азербайджана в Гранаде, споуксмен Кремля сказал, что можно приветствовать любое вмешательство, способное снизить напряженность, в то же время подчеркнув при следует «избегать попыток третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества, зафиксировать свое присутствие на Кавказе».

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