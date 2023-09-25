Задержания и переговоры. Тысячи карабахцев покидают родину

Параллельно с массовой эвакуацией жителей Нагорного Карабаха сегодня в Иваняне (Ходжалы) прошли переговоры между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха. По каким вопросам стороны вели переговоры, неясно.

Из кадров, распространенных официальным Баку, становится ясно, что со стороны Карабаха во встрече участвовали депутат комиссии по внешним связям парламента НК Давид Мелкумян и заместитель председателя Совета безопасности Сергей Мартиросян. Переговорщиком с азербайджанской стороны был депутат Рамин Мамедов. Этот же состав участвовал и в первой встрече, состоявшейся в Евлахе 21 сентября, после военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах.

За несколько часов до переговоров в Иваняне Баку сообщил о первых задержаниях в рамках так называемых «антитеррористических мероприятий». По информации Службы безопасности Азербайджана, в рамках «антитеррористических мероприятий», проведенных с 19-го по 20 сентября, были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в совершении «террористических актов, в том числе в гибели двух мирных азербайджанцев и четырех полицейских, погибших в результате взрывов 19 сентября». Никакой информации о том, кто и сколько человек задержаны, Баку пока не сообщил.

В Нагорном Карабахе до сих пор не знают, кого Служба безопасности Азербайджана задержала по подозрению в проведении «диверсии» 19 сентября. Пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что они тоже узнали об этом из азербайджанских СМИ. По словам Тадевосяна, есть много пропавших без вести, поэтому трудно сказать, есть ли среди них задержанные или нет.

«Кто это конкретно и находятся ли они в нашем списке разыскиваемых, пока неизвестно, во всяком случае работы в этом направлении ведутся», - сказал он.

По словам Унана Тадевосяна, при МВД открыт оперативный штаб, где координируются поисково-спасательные работы. «На данный момент из всех районов идет эвакуация», - сказал Тадевосян.

Мартакерт полностью сдан - мэр

Жители Карабаха также эвакуированы из Мартакерта. Мэр города Миша Гюрджян сообщил Радио Азатутюн, что Мартакерт полностью сдан. Последние жители покинули Мартакерт вчера вечером: около 1000 машин выехали из города и к вечеру добрались до Степанакерта.

Мэр Мартакерта сказал, что среди мирного населения есть пропавшие без вести. Он отметил, что пропавших без вести много, но из-за неразберихи их число подсчитать невозможно.

Гюрджян отметил, что среди защищавших город военнослужащих есть более 20 погибших.

Азербайджанские СМИ накануне вечером опубликовали видео, как азербайджанские военные прикрепляют азербайджанский флаг к дорожному указателю Мартакерта.

На фоне массовой эвакуации, очередей за топливом и хаотичной ситуацией Информационный штаб Нагорного Карабаха заверил, что все желающие граждане будут иметь возможность переехать в Армению, в то же время подчеркнув, что конкретных сроков переселения нет.

По данным штаба, в Армению в первую очередь переселяются граждане, которые были эвакуированы в результате военных действий, остались без крова, находятся в тяжелом положении и желают переехать в Армению.

Самвел Бабаян утверждает, что не менял внешность при пересечении азербайджанского КПП

Кстати, сегодня ночью по мосту Хакари из Нагорного Карабаха в Армению переехал бывший командующий Армией обороны и секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Он сообщил Радио Азатутюн, что, как и все остальные, вышел на КПП и подал документы. Бабаян утверждает, что не менял внешность при пересечении азербайджанского КПП.