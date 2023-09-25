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Нагорный Карабах

В Баку арестованы подозреваемые в «диверсии» 19 сентября

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщает, что «в ходе антитеррористической операции» 20 сентября были разоружены и задержаны подозреваемые в гибели шести азербайджанцев.

Утром 19 сентября Баку обвинил Армию обороны Нагорного Карабаха в проведении диверсионной операции, в результате которой в результате двух разных взрывов якобы погибли 6 азербайджанцев, а затем объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе.

В официальном сообщении Азербайджана упоминаются лишь о «подозреваемых в участии в незаконных организованных вооруженных формированиях» без указания имен.

В то же время Служба государственной безопасности Азербайджана обратилась к «армянскому населению Карабахского региона», заверив его, что предоставляет «полную гарантию защиты прав и свобод лиц армянского происхождения, сдающих оружие».

По данным службы, арестованы «лица, совершившие терроризм в отношении четырех сотрудников полиции и двух гражданских лиц».

Между тем, пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что в Степанакерте не знают, кого арестовали власти Азербайджана и что они сами узнали об этом из сообщений азербайджанских СМИ.

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