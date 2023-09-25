Все желающие будут переселены из Нагорного Карабаха в Армению, сроков нет – ИнфоЦентр

Отмечается, что сроки переезда не ограничены.

По данным ИнфоЦентра, в Армению в первую очередь переселяются граждане, которые были эвакуированы в результате военных действий, остались без крова, находятся в тяжелом положении и желают переехать в Армению.

«Власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] продолжат оставаться на своих местах и осуществлять государственное управление до тех пор, пока полностью не обеспечат процесс перевозки граждан, желающих выехать в Армению», - говорится в заявлении.

Напомним, что одним из требований Баку также является полный роспуск государственных структур Нагорного Карабаха.

Степанакерт также сообщает, что из-за перегруженности дороги Степанакерт-Горис и пробок на дорогах в настоящее время не представляется возможным организовать перевозку тяжелораненых, а также ввоз необходимых медицинских товаров и гуманитарных грузов.

Вчера из Степанакерта в Армению были перевезены 23 гражданина, получивших серьезные ранения в результате недавних военных действий.

В ИнфоЦентре отмечают, что для того, чтобы получить топливо, люди в Степанакерте устраивают большие пробки в районах возле заправок, парализуя движение транспорта и нормальную жизнь города.

Степанакерт просит жителей пока воздержаться от переезда, чтобы избежать несчастных случаев и спасти жизни пострадавших.

«В создавшейся сложной ситуации мы призываем работников системы государственного управления, сферы здравоохранения и силовых структур продолжать выполнять свой профессиональный долг ради безопасности и здоровья наших соотечественников», - говорится в сообщении ИнфоЦентра.

В ИнфоЦентре также сообщают, что гражданам, желающим переехать в Армению, сегодня с 14:00 на АЗС №5 в Степанакерте будет бесплатно выдаваться топливо, призывая их «воздерживаться от насилия и недисциплинированности, придерживаться законопослушности, свойственной арцахцам».

Вчера через КПП Хакари в Лачинском коридоре российские миротворцы и грузовики Красного Креста доставили в Нагорный Карабах муку и топливо.

Между тем, из правительства Армении сообщают, что по состоянию на 06:00 25 сентября в Армению въехали 2 906 человек, которые решили выехать из Нагорного Карабаха.