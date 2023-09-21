В то время как жители Карабаха просят помощи в вопросе выезда, правительство РА не ставит вопрос об их эвакуации

Мать двоих несовершеннолетних детей в Степанакерте, собрав вещи, ждет спасения, но не знает, где его найти.

«Если сейчас азербайджанцы войдут в Степанакерт, как мы сможем спасти детей? По одну сторону дороги - мы, по другую - азербайджанцы. Я недавно была в доме отца, они стоят, он говорит, что работает снайпер. Мы уже три дня, собирав вещи, переходим из одного подвала в другой. Никто ничего не знает. Мы идем в подвалы, возвращаемся в дома, кормим детей, а еда заканчивается», - рассказала она.

О предоставлении гуманитарного коридора пока речь не идет, они лишь слышали призывы не поддаваться панике.

«В данный момент Мартуни находится в окружении, там моя сестра с ребенком. Говорят, что русские должны помочь, но я не знаю», - сказала женщина.

В социальных сетях карабахцы сегодня просят о помощи, просят хотя бы открыть гуманитарный коридор для желающих выехать в Армению.

«Если сегодня не будет принято решение об эвакуации всех без исключения, вы вместе с Арцахом потеряете и нас», - пишет один из них.

«Все в Арцахе собрали вещи и ждут, какое будет принято решение, дадут ли хотя бы коридор, чтобы выйти, или нет», - отмечает другой.

Дозвониться в Карабах практически невозможно, эти сообщения появляются в Facebook словно крик о помощи, как только связь на несколько секунд восстанавливается. Информационный штаб Нагорного Карабаха не располагает какой-либо информацией о том, как карабахцы, желающие выехать в Армению, смогут выехать. Известно одно: дороги закрыты, ни один гуманитарный коридор пока не открыт.

В азербайджанском городе Евлах уже завершились переговоры между представителями Нагорного Карабаха и Баку. По сообщению официальных азербайджанских СМИ, обсуждались вопросы реинтеграции армян, проживающих в Карабахе. О том, будет ли предоставлен гуманитарный коридор, пока нет ни слова.

В правительстве Армении сегодня заявили, что не ставили вопрос об эвакуации карабахских армян и считают, что права армян Нагорного Карабаха жить безопасно и достойно в своих домах должны быть гарантированы, но, с другой стороны, если пребывание армян Нагорного Карабаха или их части будет сочтено невозможным, в правительстве примут необходимые решения.

В аппарате премьер-министра заверяют, что находятся в постоянном контакте с партнерами из Нагорного Карабаха, по ситуации, в зависимости от результатов продолжающихся обсуждений между представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и миротворцами, совместно с Нагорным Карабахом будут приняты необходимые решения.

Когда именно это произойдет, ни одно армянское ведомство не уточняет. Между тем, жители осажденного Карабаха продолжают молить о помощи.

Еще год назад премьер-министр Армении заявлял, что Азербайджан планирует этническую чистку и геноцид в Нагорном Карабахе. Тем не менее, в эти дни власти Армении не представили никакого плана спасения.



Вчера премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Россия должна полноценно обеспечить право армян Нагорного Карабаха жить в своих домах. Он считает, что безопасность армян Нагорного Карабаха, проживающих на своей земле, является обязанностью российских миротворцев, предложивших условия прекращения огня.