Армения не участвовала в разработке текста и не была стороной обсуждений - Пашинян

Ереван принимает к сведению согласие властей Нагорного Карабаха на предложение российских миротворцев о прекращении огня и полном разоружении, в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сказал, что узнал о решении властей Нагорного Карабаха из сообщений на официальных информационных страницах НК.

Пашинян сначала подчеркнул, что Армения не участвовала в разработке этого текста и не была стороной обсуждений, а затем отметил, что у него также были соображения, в частности, по поводу формулировки текста о том, что «оставшиеся части ВС Армении должны быть выведены из Карабаха».

«Этот факт для нас не очень понятен, в то время как мы неоднократно заявляли, что с августа 2021 года у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе. Упоминание названия Республики Армения в тексте, не имеющем никакого отношения к Республике Армения, по сути, оправдывает мою вчерашнюю версию, подход и оценку о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах является вовлечение Республики Армения в военные действия, и для меня, конечно, оценка такова, что если бы можно было вовлечь РА в военные действия, то ее глубинной целью должны были бы быть независимость и суверенитет РА», - сказал он.

Пашинян считает, что безопасность армян Нагорного Карабаха, проживающих на своей земле, является обязанностью российских миротворцев, предложивших условия прекращения огня.

«Логически предполагается, что если миротворцы сделали подобное предложение, то это само по себе означает, что они полностью и без каких-либо оговорок приняли на себя обязательство по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха, а значит, они должны обеспечить все условия для сохранения прав армян Нагорного Карабаха жить в своих домах, на своей земле, жить достойно и безопасно. И я считаю, что этим заявлением они берут на себя полную ответственность Хотя мы всегда придерживались мнения о том, что эта ответственность в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, по сути, возложена на миротворческую миссию Российской Федерации», - сказал он.

Вчера Пашинян также вышел в прямой эфир, чтобы заявить, что Армения не будет вмешиваться в продолжающиеся военные действия в Нагорном Карабахе. Хотя в принятой после войны 2020 года программе правительства Никола Пашиняна закреплено, что Армения и впредь будет гарантом безопасности народа Нагорного Карабаха, но сам премьер-министр за этот период не раз заявлял, что гарантом безопасности Карабаха является Россия, развернувшая миротворческую миссию в Карабахе.