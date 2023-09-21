В Баку предоставили подробности встречи в Евлахе

В Баку заявили, что встреча прошла в «конструктивной и позитивной атмосфере».

«Были проведены обсуждения по вопросам восстановления инфраструктуры, реинтеграции и организации деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении.

Как заявили в Баку, просьба карабахских армян о гуманитарной помощи в виде продуктов питания и топлива «была встречена положительно».

«Также была подчеркнута важность скорейшего выполнения вопросов, отраженных в заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий», - говорится в заявлении администрации президента Азербайджана.

Как заявили в Баку, достигнута договоренность о проведении очередной встречи в скором времени.