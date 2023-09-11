«Риск есть всегда, необходимо предпринять шаги, чтобы дело не дошло до крупных военных действий» - замминистра

На замечание, что есть видеоролики, на которых видно, что противник накапливает на границе наступательное вооружение, заместитель министра ответил: «Не буду говорить с профессиональной точки зрения, там хорошо видно, и артиллерийские средства, и ряд военной техники. Об этом говорилось. Я не хочу говорить об этом снова. Я лишь призываю следить за нашей информацией, мы периодически в случае определенной эскалации или вплоть до небольшого огня из стрелкового оружия сразу же предоставляем информацию».

По словам Саргсяна, Минобороны в пределах своей компетенции предпринимает шаги, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе и не оказать какого-либо негативного влияния на общую ситуацию.

По словам депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Национального собрания Армении Тиграна Абраамяна, основная концентрация в направлении Нагорного Карабаха происходит в направлении Акна (Агдам), который примыкает к Мартунинскому, Аскеранскому и Мартакертскому районам Нагорного Карабаха.

«На этом направлении заметны также постоянные пополнения и бронетехники, и артиллерии, и ракетных войск. Довольно активно действуют также беспилотные летательные аппараты уже на всех направлениях передовой», - сказал Абраамян, оценив ситуацию с этой точки зрения как достаточно напряженную, что, по его мнению, может привести к весьма нежелательным событиям.

С конца августа ситуация на границе напряженная. 1 сентября она переросла в боестолкновения. С армянской стороны погибли трое военнослужащих, Азербайджан сообщил о трех раненых.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и армяно-азербайджанской границы. Пашинян сказал, что военно-политическая ситуация в регионе за последнюю неделю значительно ухудшилась, подчеркнув, что очевидно, что Азербайджан демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Республики Армения. В Баку поспешили опровергнуть это заявление, назвав заявление Пашиняна «политической манипуляцией».