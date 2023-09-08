Парламент Нагорного Карабаха 9 сентября выберет президента

Выборы президента Нагорного Карабаха состоятся завтра, 9 сентября, в 11:00. После отставки Араика Арутюняна с поста президента, согласно поправкам в Конституцию, нового президента изберет Национальное собрание.

Кандидатом в президенты от четырех из пяти фракций парламента, в том числе от правящей фракции «Свободная Родина-ОГА», является Самвел Шахраманян, который последним указом бывшего президента был назначен госминистром.

Лишь фракция партии «Единая Родина» выдвинула другого кандидата, бывшего министра обороны Нагорного Карабаха, лидера партии Самвела Бабаяна, но его кандидатура была отклонена из-за непредставления справки о гражданстве Нагорного Карабаха и постоянном проживании в НК в последние 10 лет.

«Мы подаем в суд, суд подтверждает, что мы граждане, после этого несем в парламент, там возвращают, выясняется, что надо снова идти, короче, задерживают, мы не успеваем зарегистрироваться, потому что нам также нужно встретиться с политическими силами, поговорить», - сказал Бабаян.

По словам Бабаяна, именно неконкурентные выборы с одним кандидатом стали причиной того, что они предложили гражданам завтра собраться перед зданием парламента. «Я призвал общественность выйти, сказать «нет», что нельзя так назначать президента, отклонить другого кандидата и выдвинуть своего», - сказал он.

В Нагорном Карабахе граждан призывают завтра не поддаваться на провокации

Сегодня уже исполняющий обязанности президента Нагорного Карабаха Давид Ишханян, а также Полиция и Служба национальной безопасности (СНБ) выступили с практически идентичными заявлениями, призвав граждан завтра не поддаваться на провокации. Согласно СНБ, различные политические силы призывают к собраниям и акциям, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

«Служба национальной безопасности в рамках функций и полномочий, возложенных на нее законодательством, примет все меры для сохранения конституционного строя Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.]. В случае угроз, направленных на свержение конституционного строя, СНБ готова принять решительные меры», - говорится в сообщении СНБ.

Служба национальной безопасности призывает силы, выступающие с подобными заявлениями, «не ставить под угрозу государственность».

Секретарь оппозиционной фракции «Справедливость», поддерживающей кандидатуру Шахраманяна, убеждена, что процессы, направленные на срыв президентских выборов, имеют целью «обезглавить Арцах».

«В данный момент происходит народная мобилизация, и у всех есть обеспокоенность, чтобы сами люди не позволили группировкам, возглавляемым какими-то внешними силами, осуществить такой процесс, потому что мы фактически противостоим этому в течение 9 месяцев в этой жестокой ситуации, потому что у нас есть четкая цель - сохранить Арцах армянским», - сказала Метаксе Акопян.

Бабаян утверждает, что обвинения госведомств в его адрес беспочвенны

Между тем, глава партии «Единая Родина» Самвел Бабаян сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил, что обвинения госведомств в его адрес беспочвенны, они завтра просто хотят провести мирную акцию.

«Если бы они приняли мой документ, который по закону проходил, который был подтвержден судом, не было бы никакого собрания, ничего. Если они этого не сделали, допустили ошибку, значит, им придется ответить за эту ошибку. С чем связан этот вой? Могут они объяснить, о чем говорят? Если говорят о военном положении, то я посоветовал бы политическим силам, СМИ напомнить, что больше месяца площадь Арцаха была оккупирована властями, которые установили на ней палатки и проводили митинги. Забыли? Вы тогда закон не нарушали, ребята?» - подчеркнул он.

Бабаян, наоборот, называет действия своих оппонентов провокацией: «Мы хотим понять, кто из нас совершает провокацию, когда вы объявляете, что нужно объединиться, если вы призываете к объединению, то это объединение должно было произойти до этого, вы должны были и меня пригласить. В конце концов, 30 процентов голосов общественности в наших руках, пригласили бы и нас, узнали бы и наше мнение, только потом бы провели или нас бы зарегистрировали».

Для избрания единственного кандидата в президенты в первом туре по закону необходимо, чтобы за него проголосовало ⅔ от числа депутатов. Для избрания достаточно голосов четырех сил, выдвинувших кандидатуру Шахраманяна. Новоизбранный президент, согласно последним законодательным изменениям, будет исполнять свои полномочия до завершения полномочий ушедшего в отставку Араика Арутюняна, то есть, до 2025 года.