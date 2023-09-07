Трое похищенных с азербайджанского КПП студентов возвращены армянской стороне

Трое студентов - Ален Саргсян, Левон Григорян и Ваге Овсепян, похищенные с азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, возвращены армянской стороне. Корреспондент Радио Азатутюн в Сюнике рассказал, что по эту сторону моста Хакари, в Корнидзоре, их ждали проживающие в Армении карабахцы.

«Армянская сторона ждала ребят в 15:30, однако азербайджанская сторона передала их пограничным войскам с опозданием на 2,5 часа. На армянском КПП также их ждали друзья, они сказали, что увидели карабахских студентов, успели лишь поздороваться с ними и предположили, что пограничники отвезут ребят в Ереван», - рассказал Тигран Овсепян.

Родители ребят находятся в Нагорном Карабахе и не имеют возможности обнять своих вернувшихся из Баку сыновей. До сих пор они не могли с ними поговорить и по телефону.

Отец Ваге Овсепяна признался: «Пока не поговорил с ним, не знаю, верить этому или нет». Сын недавно стал студентом, уже должен был посещать лекции в Экономическом университете. «Он поступил, отслужил в армии, вернулся, чтобы продолжить учебу», - рассказал отец.

Ален Саргсян – студент Аграрного университета, Левон Григорян учится на первом курсе Политехнического, родители Левона тоже пока не слышали голоса сына.

20-22-летние студенты десять дней назад на машине российских миротворцев ехали из Нагорного Карабаха на учебу в Ереван, азербайджанская сторона с применением силы их похитила, после чего распространила заявление о том, что трое ребят – игроки футбольной команды Мартуни, два года назад «оскорбили азербайджанский флаг».

Прокуратура Азербайджана заявила, что будет проявлен гуманизм, учитывая возраст ребят и их искреннее раскаяние. Они будут подвергнуты 10-дневному административному аресту, а затем депортированы с территории Азербайджана. Сегодня истек как раз 10-й день похищения ребят.

По информации омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, передача ребят армянской стороне произошла при участии российских миротворцев.

«Подробности похищения Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, обращение с ними со стороны Азербайджана во время их произвольного и незаконного заключения, а также состояние их здоровья будут изучены офисом омбудсмена Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]», - сообщил омбудсмен НК.

Гегам Степанян в распространенном сегодня заявлении также напомнил о двух других гражданах Нагорного Карабаха, похищенных с азербайджанского КПП на мосту Хакари, - Вагифе Хачатряне и Рашиде Бегларяне, первый из которых ехал в Ереван на машине Красного Креста на лечение, а второй пытался пешком прорвать блокаду Нагорного Карабаха и прийти в Армению. Оба сейчас находятся в Баку, в заключении.

«Возбуждение Азербайджаном ложных и сфабрикованных уголовных дел однозначно доказывает, что незаконный азербайджанский КПП, расположенный у моста Хакари, представляет собой прямую и неоспоримую угрозу физическому существованию и защите основных прав населения Арцаха», - отметил омбудсмен.



По мнению Гегама Степаняна, этот КПП стал инструментом обслуживания азербайджанского преступного произвола, когда мирных жителей похищают и лишают свободы.