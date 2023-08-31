«В отношениях с российскими миротворцами возникла напряженность» - карабахский журналист передает подробности из Аскерана

Жители Нагорного Карабаха уже второй день находятся на дороге близ Аскерана, препятствуя транспортировке азербайджанской муки в Степанакерт.

Глава администрации Аскеранского района сообщил Радио Азатутюн, что несколько десятков жителей установили палатки и несут дежурство. «Люди останутся до тех пор, пока азербайджанские грузовики не уедут», - сказал Гамлет Апресян.

Со вчерашнего дня два грузовика с азербайджанской мукой стоят в Агдаме. Баку ранее объявил об отправке в Нагорный Карабах 40 тонн муки по дороге Агдам-Степанакерт.

«Мы ничего не хотим от нашего врага, мы не можем просить, выпрашивать хлеба. Вся наша борьба была за то, чтобы у нас было свое государство, наша независимость, мы принесли в жертву столько ребят, теперь пойдем к врагу и станем выпрашивать у него хлеб?» - сказал Апресян.

Главе администрации Аскеранского района не известно, продолжает ли азербайджанская сторона переговоры с российскими миротворцами по вопросу перевозки грузов. В любом случае Апресян счел маловероятным, что миротворцы против воли карабахцев повезут азербайджанскую муку в Степанакерт.

«Это уже будет силовой фактор, если нет договоренности, то это должно быть сделано силой, а сила, думаю, маловероятна», - сказал он.

Касаясь решения Азербайджана привезти в Агдам представителей дипломатического корпуса, Апресян сказал: «Мы видим и следим за ними, мы также готовы им противостоять».

Глава администрации Аскеранского района подтвердил информацию о том, что чиновники из Степанакерта приезжали к ним и говорили об Агдамской дороге. Апресян не назвал имен, сказал лишь, что их не убеждали пропустить азербайджанский груз в Степанакерт, а просто интересовались, в каком случае они согласятся открыть Агдамскую дорогу. Кстати, вчера в Аскеране с протестующими гражданами встретился председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Ишханян.

«Никакого принуждения не было, просто пришли узнать мнение людей: в каком случае можно согласиться, в каком случае - нельзя, наши жители сказали, что ни при каких условиях. Единственное условие – [Лачинская] дорога должна работать без перебоев, если есть логичные гарантии. Они были того же мнения, просто хотели еще раз убедиться, что мы на правильном пути», - подчеркнул Апресян.

«В отношениях с российскими миротворцами возникла напряженность, появилось недоверие» - Марут Ванян

Независимый карабахский журналист Марут Ванян сегодня с большим трудом добрался из Степанакерта в Аскеран, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

«На данный момент ведущая из Агдама дорога перекрыта машинами. Сюда пришли люди, выставлены флаги, они остаются здесь день и ночь, чтобы не допустить, чтобы азербайджанская гуманитарная помощь из Агдама дошла до Карабаха. Люди против, они говорят: "нам не нужен хлеб из азербайджанской муки"» - сообщил Радио Азатутюн журналист.

Марут Ванян отметил, что отношения с российскими миротворцами, дислоцированными в районе Аскерана, достаточно напряженные, у людей появилось недоверие.

«Последние два дня ситуация с миротворцами крайне напряженная. В соцсетях даже появилось видео, на котором российские миротворцы пытаются на своих машинах, так сказать, завезти в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] подозрительных лиц, а местные жители замечают, останавливают их, а те закрывают свои лица, непонятно, кто они. Вчера грузовики российских миротворцев также пытались поехать в Агдам и вернуться, были какие-то темные истории, местные жители им не позволили, им не было известно, для чего это движение, зачем грузовик должен поехать и вернуться, люди не позволили. То есть, и с российскими миротворцами напряженная ситуация, естественно есть недоверие, и это может иметь непредсказуемые последствия», - рассказал Ванян.

Кстати, глава администрации Аскеранского района Гамлет Апресян рассказал Радио Азатутюн, что после вчерашнего спора с российскими миротворцами, когда жители заподозрили, что русские перевозят на своей машине азербайджанцев, руководство миротворцев, наконец, показало им документы.

«Честно говоря, мы на эту тему побеседовали с их руководством, и они нам обосновали и представили документы, что это был их военнослужащий, во всяком случае, по документам это был их военнослужащий», - сказал Апресян.

Баку называет отказ от использования Агдамской дороги «расизмом», предупреждая, что не допустит «серой зоны» на своей территории

В то время как жители продолжают блокировать дорогу в Аскеране, помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сегодня утром сопроводил дипломатов около пяти десятков стран, в том числе России, Ирана, Грузии и Турции, на участок дороги Агдам- Степанакерт, где с 29 августа стоят два азербайджанских грузовика с 40 тоннами муки.

В списке стран, перечисленных официальным Баку, нет представителей США и Франции.

В ходе сегодняшнего визита в Агдам Хикмет Гаджиев назвал отказ от использования Агдамскрй дороги «расизмом», предупредив, что Баку не допустит «серой зоны» на своей территории.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что по дороге Агдам-Степанакерт в очень короткие сроки можно доставить любые грузы в соответствующие регионы. Отказ от использования этой дороги мы можем расценить как расизм и дискриминацию», - сказал Гаджиев.

В то же время помощник президента Азербайджана назвал шаг Армении по отправке гуманитарных грузов в Нагорный Карабах «популизмом», подчеркнув, что это было сделано без согласования с Баку. Азербайджан уже более месяца не пропускает в Нагорный Карабах 400 тонн гуманитарного груза, направленного правительством Армении. Вчера к армянским грузовикам присоединилась также автоколонна с гуманитарной помощью из Франции, ей Азербайджан также не позволил въехать в Нагорный Карабах.