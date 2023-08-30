Карабхцы всю ночь охраняли перекрытую дорогу Агдам-Аскеран

Два грузовика с азербайджанской мукой все еще стоят в Агдаме. Баку со вчерашнего дня пытается отправить в Степанакерт 40 тонн муки, но пока безуспешно. Карабахцы всю ночь охраняли перекрытую дорогу Агдам-Аскеран, сообщил глава администрации Аскеранского района Гамлет Апресян.

«Сейчас установлены палатки, наши граждане пробыли там всю ночь. Они там будут, а мы здесь будем держать дорогу закрытой», - сказал он.

Рядом с блокпостом российских миротворцев у Агдама стоят азербайджанские грузовики и палатки с эмблемой организации «Красный Полумесяц», а в 500 метрах от блокпоста по эту сторону стоят палатки карабахцев.

«Мы вообще не хотим ничего получать от нашего врага», - сказал Гамлет Апресян.

Азербайджанские СМИ передают слова генерального секретаря Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхуна Мирзоева о том, что они ждут от российских миротворцев создания условий для транспортировки грузов, и при этом уверяют, что передали миротворцам сертификат качества доставленного груза. В азербайджанских новостях сигнализируют, что российские миротворцы, чтобы перекрыть путь гуманитарным грузам, также установили колючую проволоку.

«По моему мнению, колючая проволока там была, по крайней мере, с нашей стороны она всегда была, была ли она на той стороне, не знаю, поэтому не могу сказать, они недавно ее установили или нет. Дорога здесь всегда была закрыта, они тоже не пропускали и, по их словам, и не собираются пропускать», - добавил глава администрации Аскерана.

Сегодня в Нагорном Карабахе на каждую семью будет продаваться по одной буханке хлеба, запасы муки заканчиваются. Процесс раздачи хлеба должны контролировать представители Комитета госдоходов, полиции и мэрии Степанакерта. Азербайджанская мука находится в километре от армянского села Храморт.

Пусть будет один хлеб, пусть он будет черным, пусть он будет сухим, но мы ничего не хотим из Агдама - передает мнение односельчан Асмик Андрян из Храморта. «Мы ничего от них не хотим, мы как-нибудь добудем свой хлеб, никогда ничего у них не возьмем, никакой помощи», - говорит она.

Карабахская женщина обращается к Баку: ваш снайпер стреляет, убивает комбайнера, косящего наше пшеничное поле, а потом вы присылаете муку, мы ее не хотим.