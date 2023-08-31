«Вызывает недоумение и разочарование»: Официальный Ереван о комментарии Захаровой

В Ереване подчеркнули, что это вызывает «недоумение и разочарование».

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сначала напомнила представителю МИД России, что проблема Нагорного Карабаха никогда не была территориальным спором между Арменией и Азербайджаном: «Она по своей сути всегда была и остается вопросом прав и безопасности народа Нагорного Карабаха».

Подчеркнув, что Армения дала свое согласие на российский проект по переносу обсуждения статуса НК на неопределенный срок, а Азербайджан отверг этот проект, одновременно заявив, что не собирается обсуждать с Арменией ничего, что связано с НК, и несколько дней спустя, 13 сентября 2022 года, прибег к военной агрессии против суверенной территории Армении, Бадалян отметила, что «российская сторона не только не настаивала на своем предложении после отказа Азербайджана, но и проявила абсолютное безразличие к агрессии против суверенной территории Армении, оставив без ответа официальное письмо армянской стороны с просьбой об оказании помощи Армении на основе двусторонних юридических соглашений».

«Более того, отсутствие фиксации нападения на Армению и последующее бездействие Российской Федерацией было обусловлено ложным предлогом, что межгосударственная граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована, тем самым вольно или невольно поддерживая заведомо ложный и крайне опасный тезис о том, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, поэтому нападение на границы и вторжение на территорию Армении также трудно удостоверяемы. Примерно с таким же объяснением аналогичное заявление Армении не получило должного ответа и в рамках ОДКБ», - заключила представитель МИД Армении.

Отметим, что в дни прошлогоднего сентябрьского нападения Азербайджана правительство Армении официально обратилось к России и ОДКБ, ожидая, среди прочего, военной помощи для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении. Помощь получена не была, ОДКБ лишь выразила готовность направить наблюдателей.