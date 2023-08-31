Баку в присутствии российских миротворцев продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха – Пашинян

32 грузовикам с гуманитарным грузом, ожидающим в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор, не позволили въехать в Нагорный Карабах, заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что Азербайджан в присутствии российских миротворческих сил, продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха посредством голодной смерти.

Основная цель политики Баку - освобождение территории Нагорного Карабаха от армян, сказал глава правительства.

«Как я уже говорил, Азербайджан планирует в самый острый момент гуманитарного кризиса односторонне открыть Лачинский коридор, то есть позволить выезд людей из Нагорного Карабаха и запретить возвращение», - сказал Пашинян, заявив, что эта политика геноцида и лишения Родины происходит в 21-м веке на глазах у международного сообщества.

«Баку всеми возможными способами срывает возможность диалога»

Премьер-министр подтвердил, что видит выход из ситуации в том, чтобы в рамках международного механизма был налажен диалог Степанакерт-Баку.

Считая международный механизм жизненно необходимым, Пашинян заметил, что в противном случае Баку всеми возможными способами срывает возможность диалога.

«Мы должны неустанно продвигать идею направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах»

По мнению Пашиняна, необходимо продолжить усилия по привлечению международного внимания к гуманитарному кризису, возникшему в Нагорном Карабахе, имея в основе решения Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля этого года, чтобы принудить Азербайджан принять все меры для открытия Лачинского коридора в обоих направлениях.

«Открытое игнорирование этого решения со стороны Азербайджана является ярким проявлением политики этой страны по лишению армян Родины, - сказал Пашинян, заключив: - Мы должны неустанно продвигать идею направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, потому что это абсолютная необходимость, особенно сейчас».

Однако, как сказал премьер-министр, первоочередной задачей остается доставка срочных гуманитарных грузов в Нагорный Карабах и обеспечение их доступа.

Колонна с отправленной Францией гуманитарной помощью на 10 грузовиках для Нагорного Карабаха вчера из Еревана прибыла к мосту Хакари на въезде в Лачинский коридор и удостоилась той же участи, что и гуманитарный груз правительства Армении, отправленный 26 июля и все еще находящийся у въезда в Лачинский коридор - в селе Корнидзор Сюникской области Армении. Азербайджан блокирует их въезд в Нагорный Карабах. Гуманитарный конвой, отправленный Парижем, Страсбургом и рядом других крупных французских городов и регионов, сопровождала французская делегация во главе с мэром Парижа Анн Идальго. Последняя назвала политику, проводимую Азербайджаном в отношении карабахских армян, геноцидом и этнической чисткой.

Азербайджан уже восемь месяцев блокирует Лачинский коридор, а с 15 июня этого года заблокировал въезд и гуманитарных грузов в Нагорный Карабах, туда не поступают ни продукты питания, ни лекарства, ни топливо.