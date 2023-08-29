«В Нагорном Карабахе прямо сейчас 120 тысяч человек находятся в настоящей средневековой осаде» - Мирзоян

«В Нагорном Карабахе прямо сейчас, пока мы здесь говорим, 120 тысяч человек находятся в настоящей средневековой осаде из-за блокировки Лачинского коридора», - сегодня в Словении в ходе панельной дискуссии на Бледском стратегическом форуме заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«С одной стороны, у нас есть все институты и инструменты, которые необходимы для управления кризисами и конфликтами. С другой стороны, мы видим, что в реальных кризисах и конфликтах эти институты и инструменты неэффективны», - сказал Мирзоян.

Подчеркнув, что Лачинский коридор создан для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, чтобы люди могли свободно передвигаться, и назвав его дорогой жизни, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Азербайджан уже 8 месяцев держит этот коридор закрытым, в Нагорный Карабах не поступают ни лекарства, ни продукты питания, ни топливо.

«Отсутствуют политическая воля и уважение к международным правилам»

«Чтобы вы хорошо представили ситуацию, скажу так: около 2000 беременных женщин, 30 тысяч детей, 20 тысяч взрослых, пожилых, больных людей остались без еды, лекарств. Азербайджан также нарушил поступление газа и электроэнергии в Нагорный Карабах. По поводу данной ситуации с заявлениями выступили генеральный секретарь ООН, специальные эксперты ООН, авторитетные правозащитные организации, независимые эксперты, Совет Европы и другие. Многочисленные институты, авторитетные структуры, организации, частные лица констатировали, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, в результате чего в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис, который может перерасти в гуманитарную катастрофу. Каков следующий шаг? Ничего», - заявил Арарат Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении также отметил, что Международный суд ООН, который является высшим правовым органом на планете, вынес два решения, за которыми ничего не последовало.

«Так что проблема не в институтах или в их отсутствии. Нужно что-то другое. На мой взгляд, отсутствуют политическая воля и уважение к международным правилам не только у тех, кто их нарушает, но и у всех нас. Мы все должны иметь чувство ответственности, чтобы уважать правила, потому что альтернатива - это хаос, потому что альтернатива - это ситуация, когда сила порождает право, и всегда найдется кто-то сильнее тебя. Нормально ли это для нас и что мы должны сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию?» - сказал глава МИД Армении.