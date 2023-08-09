В Нагорном Карабахе продолжается геноцид 120 тысяч армян – прокурор-основатель Международного суда

Прокурор-основатель Международного уголовного суда, основатель Global Practice Hub, аргентинский юрист Луис Морено Окампо вчера распространил заявление о тяжелейшей ситуации в Нагорном Карабахе, вызванной блокированием Лачинского коридора.

Название заявления - «Геноцид армян 2023 года».

Он написал, что в Нагорном Карабахе, также известном как Арцах, продолжается геноцид 120 тысяч армян.

Ссылаясь на пункт «с» статьи II Международной конвенции о геноциде, Окампо отмечает, что воспрепятствование поставкам продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости является заведомо созданным условием для массового физического уничтожения и считается геноцидом.

«Нет никаких крематориев или атак с применением мачете. Голод - это невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель», - отметил в докладе прокурор-основатель Международного уголовного суда, добавив, что голод как средство истребления людей применялся против армян в 1915 году, против евреев и поляков в 1939 году, против жителей Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в 1941 году, против камбоджийцев в 1975-1976 гг., против жителей Сребреницы зимой 1993-1994 гг.

Анализируя дело Сребреницы, Международный суд постановил, что «лишение еды, медицинской помощи, крова или одежды является геноцидом». Смысл пункта «с» статьи II Конвенции о геноциде заключается в том, что государства-участники Конвенции о геноциде обязуются предотвращать его и наказывать виновных. Международный суд постановил, что государства-участники не должны ждать, пока начнется осуществление Геноцида. Весь смысл указанного пункта этой статьи заключается в предотвращении или попытке предотвращения совершения деяния, отметил юрист.

«Есть разумные основания полагать, что против армян, проживающих в Нагорном Карабахе, в 2023 году совершается геноцид», - написал Окампо, подчеркнув, что Международный суд ООН по требованию Армении уже проанализировал блокирование Лачинского коридора.

Бывший главный прокурор Международного суда отметил, что «имеются разумные основания полагать, что у президента Азербайджана Ильхама Алиева есть геноцидальные намерения: он умышленно блокирует Лачинский коридор даже после того, как Международный суд в решениях о промежуточных мерах уведомил его о последствиях его действий».

«Суд сделал акцент на ответственности предполагаемого государства. Президент Алиев намеренно заблокировал поставки продуктов питания и других необходимых предметов армянам Нагорного Карабаха. Он открыто проигнорировал конкретные постановления Международного суда по обеспечению беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Международный суд предупредил его, что закрытие Лачинского коридора представляет собой реальный и неминуемый риск для здоровья и жизни армян», - написал в заключении прокурор-основатель Международного уголовного суда.

Он добавил, что публичные заявления Алиева о том, что коридор якобы заблокирован для ввоза запрещенных товаров, имеют цель лишь отвлечь внимание. Кроме того, по мнению автора, сообщения о контрабанде еще не расследованы, и это не оправдывает игнорирования судебных постановлений.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 29 июля направил Окампо письмо с просьбой дать экспертное заключение о том, соответствует ли усугубляющаяся блокада Нагорного Карабаха преступлению геноцида. Бывший главный прокурор Международного уголовного суда пообещал проанализировать и представить свое заключение.

Полное заключение Окампо здесь