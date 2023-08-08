Эксперты ООН требуют от Баку и российских миротворцев разблокировать Лачинский коридор

Группа экспертов ООН выражает тревогу в связи с продолжающейся блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, которая привела к ужасному гуманитарному кризису в регионе Нагорного Карабаха.

«Блокада, в течение последних семи месяцев перекрывавшая единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, привела к тому, что население столкнулось с острой нехваткой основных продуктов питания, медикаментов и средств гигиены, повлияла на функционирование медицинских и образовательных учреждений и поставила под угрозу жизнь жителей. Особенно дети, инвалиды, пожилые люди, беременные женщины и больные подвергаются значительному риску», - отмечают специалисты.

Эксперты призывают власти Азербайджана немедленно восстановить свободное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях в соответствии с соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

«Мы призываем правительство Азербайджана выполнять свои международные обязательства по уважению и защите прав человека, включая право на питание, здоровье, образование и жизнь. Мы также подчеркиваем важность сотрудничества и диалога между всеми вовлеченными сторонами для поиска мирного и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта», - отмечают эксперты.

Они также призывают российские миротворческие силы, дислоцированные в регионе, защищать коридор в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.

«Сняв блокаду, власти могут облегчить страдания тысяч людей в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный поток гуманитарной помощи гражданскому населению, - заявляют эксперты, подчеркивая: - В этот критический период важно обеспечить безопасность, достоинство и благополучие всех людей».

Баку отреагировал на заявление экспертов ООН: «Вызывает беспокойство тот факт, что специальные докладчики и эксперты ООН, закрывавшие глаза на 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, нарушение прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, присутствие армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях в течение последних трех лет, препятствование возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, поддаются на манипуляции Армении и выступают с предвзятыми заявлениями», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В частности, в азербайджанском ведомстве отметили, что считают недопустимым «использование в этих заявлениях выражения «Нагорный Карабах», вмешательство во внутренние дела Азербайджана, применение двойных подходов».