По мнению премьера, принятая 33 года назад Декларация независимости нуждается в глубоком анализе

Основополагающий документ, принятый ровно 33 года назад в этот день Верховным Советом Армянской ССР, вставшей на путь Третьей республики, на основе которого через год был проведен референдум и Армения стала независимой, по мнению премьер-министра, нуждается в глубоком анализе.

«Декларацией независимости мы провозгласили ориентир на выход из Советского Союза, но мы также закрыли все пути выхода из Советского Союза. Можно сказать, что принятой в конце 20-го века Декларацией независимости мы приняли формулу, которая в начале 20-го века уже приводила нас к потере независимости», - отметил Никол Пашинян.

В своем поздравительном послании премьер, по сути, выразил свое несогласие с положениями декларации, не пояснив, с какими именно положениями не согласен и обсуждается ли возможность их изменения.

«Критический анализ текста Декларации показывает, что в конечном итоге мы выбрали такие дискурс и контент, в основе которых лежит формула, сделавшая нас частью Советского Союза: речь идет о дискурсе конфронтации с региональной средой, который держал нас в постоянных конфликтах с соседями», - подчеркнул Никол Пашинян.

В Декларации независимости закреплены основные положения создания государственности: от предоставления гражданства, установления международных отношений до создания собственных вооруженных сил. Одним из пунктов провозглашается, что Республика Армения будет поддерживать международное признание Геноцида армян. Какие из 12 положений декларации содержат дискурс конфронтации с региональной средой, Пашинян не уточнил.

«Пашинян сегодня тронул наше святая святых»

Заместитель председателя оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Арам Манукян, который в 1990 году провозгласил в парламенте принятие Декларации независимости, а годом позже - независимость, возмущен заявлением премьер-министра.

«Пашинян сегодня тронул наше святая святых, допустил грубую ошибку во всех смыслах: политическом, моральном, научном, человеческом - во всех смыслах допустил грубую ошибку, и он не переварит подобное заявление. Сегодня трогать святая святых, свидетельство о рождении нашей страны – это святотатство», - сказал Манукян.

По его словам, это самый светлый документ в истории Армении, основа государственности.

«Он тронул основу движения независимости, потому что декларация была итоговым документом движения. Этот документ также был основой всех наших реформ, всех проведенных реформ, всех успехов, более того, он тронул самоопределение Карабаха, расширение Карабаха, все эти ценности», - отметил зампред АНК.

Руководящий Арменией уже пять лет Пашинян в своем послании отметил, что много раз перечитывал Декларацию независимости, как перед 44-дневной войной 2020 года, так и особенно после войны, относился к ней как к «библейскому посланию», однако, по его словам, впечатления от послевоенных прочтений несколько отличались от довоенных прочтений.

Намекает ли премьер-министр на возможные изменения в тексте декларации, выяснить пока не удалось. В офисе Пашиняна призвали направить письменный запрос.

Премьер-министр уже не первый раз делает подобные заявления относительно символов Армении. Несколько месяцев назад он пожаловался на герб, а также заявил, что у Армении «нет кадастрового сертификата».

«Внешние силы предъявляют ему серьезные требования: музыка, герб, памятник «Немезис» - все это внешние требования», - подчеркнул Манукян.

Зампред АНК считает, что цель таких громких заявлений состоит в том, чтобы создать закомплексованное общество, чтобы любая уступка была оправдана. «Чтобы сказали, что он не виноват, в одном случае виноваты русские, в другом случае виноваты турки, в третьем случае виновата церковь, а теперь виноваты карабахцы», - отметил Манукян.

В сегодняшнем послании Никол Пашинян также подчеркнул, что принятая его правительством повестка мира – это повестка независимости. Спустя три десятилетия после распада Советского Союза премьер-министр утверждает, что до тех пор, пока не будет мира, призрак СССР будет витать в небе Армении и в небе региона.

Сегодня на вопрос Радио Азатутюн, какие существуют угрозы независимости Армении, граждане в основном говорили именно о необходимости мира.

С поздравительными посланиями по случаю принятия Декларации независимости также выступили президент Армении, спикер Национального собрания и другие высокопоставленные чиновники.