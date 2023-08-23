Пашинян: До тех пор, пока у нас не будет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном послании по случаю отмечаемого сегодня 33-летия принятия Декларации о независимости Республики Армения.

23 августа 1990 года Верховный совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости Республики Армения, положив начало процессу обретения государственной независимости.

«Декларация независимости – знаковый документ, который заложил основу нашей сегодняшней государственности. Она была принята на пике начавшегося в 1988 году карабахского движения в условиях царящего в Советском Союзе экономического, политического и идеологического кризиса.

Перед войной 2020 года и особенно после войны я много раз читал и перечитывал текст Декларации. И должен признать, впечатления от послевоенных прочтений несколько отличались от довоенных прочтений.

Критический анализ текста Декларации показывает, что в конечном итоге мы выбрали такие дискурс и контент, в основе которых лежит формула, сделавшая нас частью Советского Союза: речь идет о дискурсе конфронтации с региональной средой, который держал нас в постоянных конфликтах с соседями», - заявил премьер-министр Армении.

Как отметил Пашинян, «Декларацией независимости мы провозгласили ориентир на выход из Советского Союза, но мы также закрыли все пути выхода из Советского Союза».

«Можно сказать, что принятой в конце 20-го века Декларацией независимости мы приняли формулу, которая в начале 20-го века уже приводила нас к потере независимости.

Сейчас мы не знаем, мы не можем с уверенностью сказать, какими были бы и к чему привели бы другие пути, но наш исторический долг — проанализировать и понять тот путь, который уже пройден. До вступления в должность премьер-министра Республики Армения в 2018 году и после этого я относился к Декларации независимости Армении как к «библейскому посланию», в то время как Декларация, каким бы фундаментальным документом она ни была, нуждалась и нуждается в глубоком анализе, потому что, тем не менее, это политический документ со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И сейчас, по случаю 33-летия принятия Декларации о независимости, я хочу подчеркнуть, что принятая нашим правительством повестка мира — это повестка независимости, поскольку если у нас будет мир, у нас будет и независимость. До тех пор, пока у нас не будет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе, в небе нашего региона.

Я выбираю независимость, суверенитет, демократию. Гражданин Республики Армения выбирает независимость, суверенитет, демократию.

Слава павшим солдатам и да здравствует Республика Армения!» - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.