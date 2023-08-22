Взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня с армянской и азербайджанской сторон

Министерство обороны Армении сегодня с утра уже трижды опровергло заявления Азербайджана о том, что армянские вооруженные силы открыли огонь в нескольких направлениях, а также ранили азербайджанского военнослужащего.

Баку ранее заявил, что «в результате провокации армянской стороны военнослужащий азербайджанской армии Назаров Рамиз получил ранение», но не уточнил, где и вследствие чего он был ранен, а затем обвинил армянскую сторону в попытке эскалации ситуации.

С другой стороны, сегодня Азербайджан также обвинил карабахские силы в «проведении террористических диверсионных действий» на территориях близ их позиций, в ответ на что, азербайджанская сторона, по утверждению Баку, «нейтрализовала технические средства армянских сил».

Степанакерт, в свою очередь, сообщил, что сегодня после полудня вооруженные силы Азербайджана вновь открыли огонь по комбайну, работающему на поле села Сарушен Аскеранского района Нагорного Карабаха, применив стрелковое оружие.

Имели место и другие нарушения режима прекращения огня, о которых было доложено командованию российских миротворческих войск.

На границе в направлении Вардениса, где вчера недалеко от общины Ахпрадзор от выстрела погиб армянский военнослужащий Ваник Казарян, сегодня было спокойно.

Вчера в поселке были слышны выстрелы.

«Было 15:30, раздались выстрелы, а к 16:30 все закончилось. После этого не было выстрелов. О погибшем мы не знали, пока в Facebook об этом не написали», - сообщил Радио Азатутюн глава администрации Ахпрадзора Лаврент Казарян.

Как добавил Казарян, сегодня с границ села выстрелов не слышно, а пограничные позиции расположены в 5 километрах от окраин села. В это общине, ставшей после войны приграничной, уже привыкли к периодически звучащим выстрелам и пытаются выполнять сельскохозяйственные работы, не обращая на них внимание.

За последнюю неделю с лишним, с 13 августа по сегодняшний день, Министерство обороны Азербайджана ежедневно заявляло о том, что Вооруженные силы Армении нарушают режим прекращения огня, Ереван эти утверждения опровергал. В отличие от Баку Ереван не каждый день сообщает о нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

В последние 10 дней ситуация экстраординарная - политолог

Политолог Тигран Григорян отмечает, что в последние годы Азербайджан руководствуется политикой предъявления обвинений армянской стороне, но в последние 10 дней ситуация в любом случае экстраординарная.

«Эта ситуация экстраординарна в том смысле, что, тем не менее, в последние несколько месяцев ситуация была более-менее стабильной, вроде бы число случаев нарушения режима прекращения огня уменьшилось, и эта активизация, думаю, связана с обсуждением, состоявшимся в Совете Безопасности ООН. Мы видели, что еще до этого обсуждения Азербайджан начал нагнетать ситуацию всеми возможными инструментами, выступил с рядом угроз в дипломатическом поле», - сказал Григорян.

Последний раз премьер-министр Армении и президент Азербайджана вели переговоры в середине июля в Брюсселе, после чего прогресса в мирных переговорах не было, особенно на фоне тотальной блокады Нагорного Карабаха. Однако, по словам Григоряна, ситуация вокруг Нагорного Карабаха активизировалась, поэтому Азербайджан прибегает к пограничным провокациям.

«Прибегая к подобным действиям на суверенной территории Армении, Азербайджан пытается сдержать шаги Армении в карабахском направлении», - отметил политолог.

По его мнению, на фоне крайне сложной ситуации, создавшейся в Нагорном Карабахе, по предложениям посредников обсуждаются компромиссные варианты снятия блокады.