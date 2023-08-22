В Ереване назвали заявление Баку о ранении азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны дезинформацией

Об этом сегодня заявили в Министерство обороны Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что «в ходе совершенной армянами провокации военнослужащий азербайджанской армии Исмет Назаров получил легкое ранение от отрикошетившей армянской пули».

Заявив, что «подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры», Минобороны Азербайджана подчеркнуло, что «вся ответственность за последствия провокаций лежит на военно-политическом руководстве Армении».

Отметим, что вчера из Минобороны Армении сообщили, что 21 августа около 15:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ахпрадзора, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Казарян Ваник Арамович.