Посредники должны позаботиться о том, чтобы достигнутые при их посредничестве договоренности были претворены в жизнь - Мирзоян

Посредники должны позаботиться о том, чтобы достигнутые при их посредничестве договоренности между Арменией и Азербайджаном были претворены в жизнь, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, говоря о том, что Азербайджан до сих пор публично не признал территориальную целостность Армении. Он заключил, что это может свидетельствовать о том, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении.

После прошлогодней встречи в Праге была сделана ссылка на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, согласно которой две страны признают территориальную целостность друг друга. Позже председатель Европейского совета Шарль Мишель внес ясность, объяснив, что, говоря о территориальной целостности, стороны имеют в виду 29 тыс. 800 квадратных километров территории Армении и 86 тыс. 600 квадратных километров территории Азербайджана, куда входит также Нагорный Карабах.

«Мы до сих пор не слышали публичных заявлений от руководства Азербайджана о признании территориальной целостности Республики Армения, тогда как такие слова на закрытых встречах слышим. И это нас крайне беспокоит и может свидетельствовать о том, что Азербайджан имеет территориальные претензии к Армении. Не только не соблюдаются договоренности, но мы становимся свидетелями прямо противоположных процессов, в частности, пока мы говорим, что решение вопроса прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должно стать частью урегулирования и без этого невозможно ожидать долгосрочного и стабильного мира на Южном Кавказе, в реальности мы видим осаду целого региона, народа путем незаконной блокады Лачинского коридора», - сказал глава МИД Армении.