Основной темой трехсторонних переговоров стало урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном – Мишель

«Лидеры Азербайджана и Армении выразили желание урегулировать ситуацию в регионе. Мы также обсудили делимитацию границы между двумя странами», - сказал Мишель.

По его словам, основной целью ЕС при организации переговоров является достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

«Мы готовы организовывать встречи в брюссельском формате столько, сколько потребуется», - сказал председатель Европейского совета.

По его словам, в вопросах, связанных с границами, есть подвижки.

Мишель сказал, что оба лидера обязались уважать территориальную целостность друг друга в соответствии с Алматинской декларацией.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Армении, в ходе встречи в Брюсселе были обсуждены «вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения проблем с правами и безопасностью населения Нагорного Карабаха, а также с пленными, пропавшими без вести, и другие гуманитарные вопросы».

«Достигнута договоренность о продолжении обсуждений 1 июня в Кишиневе в рамках пятисторонней встречи с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета на полях саммита Европейского политического сообщества, а также в ходе предстоящей в июле в Брюсселе трехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета», - отметили в офисе Пашиняна.