В высшей международной инстанции был подчеркнут факт закрытия Лачинского коридора - премьер-министр

Подводя итоги состоявшегося вчера в Совете Безопасности ООН обсуждения по вопросу гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, «мы можем зафиксировать следующее: во-первых, в высшей международной инстанции был подчеркнут факт закрытия Лачинского коридора», сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Конечно, армянской общественности может показаться странным, что я фиксирую это в результате обсуждения в Совете Безопасности ООН, но не следует забывать, что Азербайджан постоянно и непрерывно настаивает на том, чтобы Лачинский коридор не закрыт», - подчеркнул Никол Пашинян.

«Во-вторых, обсуждение в Совете Безопасности ООН подтвердило наличие гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и тот факт, что жизнь и безопасность 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха поставлена под вопрос», - продолжил премьер-министр.

«В-третьих, было подчеркнуто, что решение Международного суда по обеспечению бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор не было выполнено Азербайджаном», - сказал Пашинян.

«Сейчас мы можем зафиксировать, что правда о незаконном блокировании Лачинского коридора и возникшем в Нагорном Карабахе вследствие этого гуманитарном кризисе обнародована в высшей международной инстанции. Также международное сообщество выступило с коллективным призывом к Азербайджану снять незаконную блокаду Лачинского коридора», - заявил премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что призыв международного сообщества открыть Лачинский коридор продолжает оставаться без ответа, в то время как гуманитарная ситуация на местах ухудшается день ото дня, отправленный Арменией гуманитарный груз все еще находится в Сюнике, а карабахцы, занимающиеся сельскохозяйственными работами, оказываются под обстрелом со стороны азербайджанцев, лишаясь возможности собрать пшеницу, которую они посеяли.

«С одной стороны, Азербайджан заблокировал ввоз правительством Армении 100 тонн муки в Нагорный Карабах, с другой стороны, не позволяет жителям Нагорного Карабаха собирать посеянное ими зерно для получения муки. Это еще один факт, обосновывающий выдвинутый международными экспертами тезис о том, что Азербайджан совершает геноцид, морит голодом армян Нагорного Карабаха, поэтому открытие Лачинского коридора следует рассматривать как шаг, направленный на предотвращение геноцида», - сказал премьер.

Глава Армении повторил прежние заявления о том, что лучшим выходом из ситуации является снятие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, начало диалога Степанакерт-Баку в рамках международного механизма.

«Республика Армения продолжает подтверждать свою приверженность мирной повестке дня и призывает официальный Баку воздерживаться от шагов, направленных на сведение на нет исторической возможности установления мира», - заключил премьер-министр Никол Пашинян.