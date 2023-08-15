Причиной подтверждающего стрельбу сообщения ЕС стало опубликованное видео - политолог

Наблюдательная миссия Европейского союза (ЕС) в Армении подтверждает, что во время патрулирования границы европейские наблюдатели стали свидетелями стрельбы, не уточняя, стреляли ли вооруженные силы Азербайджана именно в их направлении. В миссии лишь сообщают, что никто из сотрудников миссии не пострадал.

Между тем, перед этой публикацией миссия опровергла сообщение Минобороны Армении о том, что днем Азербайджан открыл огонь из стрелкового оружия по европейским наблюдателям, патрулировавшим в направлении Верин Шоржа, и их машине.

«Это фейк», - так миссия ЕС в Армении сначала охарактеризовала информацию, распространенную военным ведомством. Однако этот пост примерно через час без объяснения причин был удален со страницы миссии в социальной сети, когда в армянских телеграм-каналах уже было распространено видео, на котором виден мужчина в форме наблюдателя. Он по-английски рассказывает о том, что азербайджанской позиции стреляют по ним и их машинам.

По сообщению армянской стороны, вчера на этом же участке был ранен армянский военнослужащий. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ни Минобороны, ни МИД Армении пока не отреагировали на опровержение-подтверждение наблюдательной миссии.

По мнению политического обозревателя Армена Багдасаряна, причиной второго сообщения Евросоюза стало опубликованное видео, подтверждающее факт стрельбы в направлении наблюдателей. Из этого Багдасарян делает предположение, что наблюдатели на границе и раньше фиксировали подобные инциденты, но молчали об этом.

«Просто в этот раз, поскольку армянская сторона опубликовала видео, было бы слишком заметно, если бы миссия наблюдателей Евросоюза не отреагировала на него, то есть они должны были отреагировать. Если бы не это, думаю, инцидент не получил бы такого резонанса», - в беседе с Радио Азатутюн сказал он.

По мнению политического обозревателя, Евросоюзу невыгодно публично фиксировать подобные факты и выступать с осуждением. «Во-первых, потому что Евросоюз таким образом немного принизил бы свою собственную роль, роль своих наблюдателей, то есть, показал бы, что эта наблюдательная миссия на самом деле не имеет такого уж большого значения, потому что Азербайджан ее игнорирует, то есть, это не является гарантией стабильности границ Армении», - пояснил Багдасарян.

Другая главная причина, по мнению Багдасаряна, заключается в том, что Брюссель не хочет портить отношения с Баку. «Во-первых, есть энергетические проекты, связанные с Азербайджаном, а во-вторых, на Западе Азербайджан воспринимается как ресурс, посредством которого можно будет сформировать новый очаг напряженности на Южном Кавказе и втянуть в него Россию», - сказал он.

Ранее Баку также опроверг сообщение армянского военного ведомства, назвав сообщение Еревана «очередной дезинформацией». Азербайджанская сторона обосновала свои утверждения тем, что наблюдатели заранее сообщают ей о своих передвижениях.

Ранее сегодня наблюдательная миссия Евросоюза, по сути, опровергла утверждения Баку о том, что вооруженные силы Армении «сосредоточили большое количество вооружения, военной техники и личного состава» на армяно-азербайджанской границе. Миссия заявила, что не зафиксировала каких-либо необычных перемещений или скоплений войск в зоне армяно-азербайджанской границы.