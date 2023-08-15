Миссия ЕС подтверждает новость об азербайджанском обстреле в направлении наблюдателей (обновлено)

Наблюдательная миссия Европейского союза сначала опровергла, а затем подтвердила сообщение Министерства обороны Армении об открытом азербайджанской стороной огне в направлении европейских наблюдателей.
«Мы подтверждаем, что патруль наблюдательной миссии ЕС присутствовал при инциденте со стрельбой в зоне нашей ответственности», - сообщила миссия в соцсети, удалив сделанное ранее опровержение.
Оборонное ведомство Армении сообщило, что сегодня после полудня Ввооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по осуществлявшим патрулирование в направлении Верин Шоржа европейским наблюдателям и принадлежащей им машине.
Ранее наблюдательная миссия ЕС назвала эту новость фейком.
Баку опроверг эту новость.
«Наблюдатели Евросоюза заранее сообщают азербайджанской стороне маршрут своего движения, его координаты, а также номера и типы автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированы о визитах миссии, поэтому инцидент, о котором сообщает Минобороны Армении, теоретически и практически невозможен», - заявили в Минобороны Азербайджана.
Форум