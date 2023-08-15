Миссия ЕС подтверждает новость об азербайджанском обстреле в направлении наблюдателей (обновлено)

Наблюдательная миссия Европейского союза сначала опровергла, а затем подтвердила сообщение Министерства обороны Армении об открытом азербайджанской стороной огне в направлении европейских наблюдателей.

«Мы подтверждаем, что патруль наблюдательной миссии ЕС присутствовал при инциденте со стрельбой в зоне нашей ответственности», - сообщила миссия в соцсети, удалив сделанное ранее опровержение.

Оборонное ведомство Армении сообщило, что сегодня после полудня В​вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по осуществлявшим патрулирование в направлении Верин Шоржа европейским наблюдателям и принадлежащей им машине.

Ранее наблюдательная миссия ЕС назвала эту новость фейком.

Баку опроверг эту новость.

«Наблюдатели Евросоюза заранее сообщают азербайджанской стороне маршрут своего движения, его координаты, а также номера и типы автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированы о визитах миссии, поэтому инцидент, о котором сообщает Минобороны Армении, теоретически и практически невозможен», - заявили в Минобороны Азербайджана.