Миссия ЕС и Баку опровергают новость об азербайджанском обстреле в направлении наблюдателей

Наблюдательная миссия Европейского союза опровергла сообщение Министерства обороны Армении о том, что сегодня днем В​вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по осуществлявшим патрулирование в направлении Верин Шоржа европейским наблюдателям и принадлежащей им машине.

«Это фейк», - так охарактеризовала миссия ЕС в Армении информацию, распространенную официальным Ереваном.

Баку также опроверг эту новость.

«Наблюдатели Евросоюза заранее сообщают азербайджанской стороне маршрут своего движения, его координаты, а также номера и типы автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированы о визитах миссии, поэтому инцидент, о котором сообщает Минобороны Армении, теоретически и практически невозможен», - заявили в Минобороны Азербайджана.