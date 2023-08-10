Армения поднимет вопрос о закрытом Лачинском коридоре в Совете Безопасности ООН - Марукян

«Никто не может сказать, когда, в какой день, но Республика Армения поднимет этот вопрос в Совете Безопасности ООН. Почему я говорю, что идет работа? Потому что без подготовительной работы хотя бы в той мере, в какой мы можем надеяться, что можем ожидать результата для нас, думаю, очевидно, что мы не можем просто сделать этот один выстрел холостым патроном», - сказал Марукян.

В опубликованном на днях срочном послании президент Нагорного Карабаха призвал Ереван немедленно сделать ситуацию в Нагорном Карабахе предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН. В МИД Армении до сих пор не уточняют, обратился ли уже Ереван в Совет Безопасности ООН или нет.

Марукян сообщил, что Армения работает над тем, чтобы члены Совета Безопасности ООН, особенно ни один из пяти постоянных членов Совбеза, не препятствовали процессу. Постоянными членами Совбеза ООН являются США, Россия, Китай, Франция и Великобритания.

«В этом смысле я бы не стал сравнивать с прошлыми разами, потому что на этот раз мы настроены идти за резолюцией. Мы еще никогда не шли за резолюцией. То есть, в этом смысле очень важно, чтобы была проделана тщательная работа, и мы рассчитываем на резолюцию Совета Безопасности ООН по Лачинскому коридору. Нам нужно минимум 9 голосов «за», и в связи с этим я считаю, что серьезная работа проведена, проводится и еще должна быть проведена», - подчеркнул посол по особым поручениям.

Пока армянская сторона готовится к подаче заявления, по словам Марукяна, в Баку также знают, что Ереван намерен внести вопрос Лачинского коридора в Совет безопасности, и предпринимают ответные шаги.

На вопрос, какая страна в этом вопросе однозначно поддерживает Армению, Марукян ответил: «Сейчас было бы неправильно обнародовать название какой-либо страны. Тут есть очень важное обстоятельство, что процесс принятия резолюции в Совбезе ООН является открытым и публичным. Предыдущие переговоры, например, по заявлению, по заявлению председательствующего, это другие процедуры, и там есть обсуждения, которые не публичны, не видны. В этом случае вы увидите, какая страна какую позицию займет».

Критики правительства отмечают, что Азербайджан еще больше ужесточил свою политику в отношении армян Нагорного Карабаха после заявлений премьер-министра Армении по итогам прошлогодней встречи в Праге, на которой он признал территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Однако, по мнению Марукяна, подписанный документ, которым является заявление от 9 ноября 2020 года, имеет более высокую юридическую силу, чем политическое заявление.

«Есть трехсторонний документ от 9 ноября, о наличии которого утверждаем и мы, и Азербайджан, и Россия, то есть этот документ не отменен, он существует, он действует, его архитектура в отношении Нагорного Карабаха полностью не отменена, на его основе Международный суд принял свое промежуточное решение. Если мы прочитаем решение, то решение тоже построено на документе от 9 ноября, и тем самым международное сообщество придает силу документу от 9 ноября. Если в ходе предыдущих дискуссий в ООН наши международные партнеры хотели избежать указания на документ от 9 ноября, то как они будут избегать его сейчас, когда суд строит на нем свое промежуточное решение? Но этот документ от 9 ноября является действующим документом, а заявления являются заявлениями политического характера, повторяю, что документ имеет более высокую правовую силу», - сказал Эдмон Марукян.