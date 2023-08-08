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Нагорный Карабах

Президент Нагорного Карабаха направил акторам международного сообщества срочное обращение

Президент Нагорного Карабаха направил акторам международного сообщества срочное обращение, ожидая от них незамедлительных действий по снятию блокады и предотвращению геноцида народа Нагорного Карабаха.

«Я, президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян этим срочным посланием сигнализирую, что прямо сейчас народ Республики Арцах подвергается геноциду и стоит перед реальной угрозой уничтожения и лишения Родины», - говорится в послании Арутюняна.

Он представил сложившуюся ситуацию, 240-дневную блокаду Нагорного Карабаха и создавшийся вследствие этой блокады гуманитарный кризис, а затем заявил, что в этой ситуации проявление бездействия или безразличия не что иное как попустительство преступления геноцида.

«Международное сообщество обязано предпринять действенные персональные и коллективные шаги, чтобы не позволить Азербайджану дополнить историю человечества страницей еще одного массового голодомора и геноцида», - заявил он.

Степанакерт призывает Армению немедленно представить на обсуждение Совета Безопасности ООН гуманитарную катастрофу, возникшую вследствие блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и незаконной блокады Нагорного Карабаха, которая переросла в преступление геноцида, с целью принятия резолюции, предполагающей срочные и конкретные шаги, обратиться к международным партнерам для обсуждения и введения санкций против Азербайджана, быть осторожными в своих публичных заявлениях и оценках по поводу ситуации.

Генерального секретаря ООН президент Нагорного Карабаха призывает проявить моральную и политическую ответственность и лидерство, задействовав всю систему ООН, с целью предотвращения дальнейших международных преступлений, совершаемых Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«Прошу не забывать, что Арцах в настоящее время является единственной территорией в мире, которая находится в полной осаде и куда даже международное сообщество не имеет доступа. Разве у вас не возникает вопроса, в чем заключается стремление Азербайджана подвергнуть мирный народ Арцаха полнейшей изоляции? Неужели вас не беспокоит то обстоятельство, что с точки зрения защиты прав человека Арцах стал не серой зоной, а черной дырой, где могут произойти все преступления, которые видела человеческая цивилизация? Неужели вы не осознаете, что подобная международная безнаказанность и допущение нового геноцида породят новые преступления, возможно, и в отношении ваших народов?! Поэтому прошу и требую от всех вас незамедлительно приступить к действию и остановить этот продолжающийся геноцид народа Арцаха, пока не стало слишком поздно», - говорится в послании.

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