Экс-глава МИД Осканян призывает Пашиняна отказаться от пражского заявления

Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян призывает премьер-министра Никола Пашиняна отказаться от сделанного в прошлом году в Праге заявления, согласно которому Баку и Ереван признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе декларации, подписанной в Алма-Ате в 1991 году.

По убеждению Осканяна, именно это заявление стало одной из основных причин закрытия Лачинского коридора и того, что армяне Нагорного Карабаха оказались на грани голодной смерти. «Пашинян совершил большую ошибку, Пашинян должен признать эту ошибку и исправить ее. Сегодня у него есть возможность отказаться от этого заявления, именно исходя из сегодняшней ситуации, он может четко сказать, что я что-то попытался, но я вижу, что наш противник злоупотребляет этим, я отказываюсь от этого заявления, и сегодня я имею на это право», - сказал Осканян.

По мнению экс-министра иностранных дел, это пражское заявление стало серьезным препятствием, поскольку никто ничего не может сделать для разблокирования Лачинского коридора. По словам Осканяна, об этом говорит Россия, об этом непублично говорят и на Западе.

«Россия уже открыто заявила об этом. Они сказали, что пражское заявление Пашиняна, его подпись под ним существенно изменили всю суть заявления от 9 ноября, и сегодня Россия ничего не может сделать, она открыто это говорит. Запад не говорит об этом открыто, но во время закулисных встреч говорит то же самое», - отметил он.

Не раскрывая скобок, Вардан Осканян утверждает, что за границей многие люди ведут серьезную работу, как на правительственном, так и на законодательном уровне, пытаясь изменить содержание переговоров, но упираются в ту же стену.

«Их ответ состоит в том, что власти Армении все это приняли, они признали Арцах [Нагорный Карабах – ред.] частью Азербайджана, они готовы уступить и территорию Армении. «Что вы от нас хотите, что нам делать, работайте с вашими властями». Поверьте, если сегодня в позиции властей Армении произойдет какое-либо изменение, отношение международного сообщества резко изменится», - заверил он.

«Пашинян еще может отказаться от своего заявления, не провоцируя войну»

Осканян убежден, что Пашинян еще может отказаться от своего заявления, не провоцируя войну, между тем, именно сегодняшняя ситуация увеличивает вероятность войны, поскольку, по словам бывшего министра иностранных дел, Пашинян дал Азербайджану множество обещаний, но документ так и не был подписан.

«И поверьте, посредники здесь ничего не смогут сделать, потому что ты постоянно что-то обещал своему противнику, чего не делаешь. Поэтому я просто прошу, умоляю, чтобы мы изменили подход к сегодняшним переговорам», - сказал он.

Осканян вновь призвал внести в повестку переговоров вопрос о наличии статуса Нагорно-Карабахской автономной области

Вардан Осканян вновь призвал внести в повестку переговоров вопрос о наличии статуса Нагорно-Карабахской автономной области в период Советского Союза, так же как Баку продвигает вопрос об азербайджанских анклавах. «Тем более, что Азербайджан поднимает вопрос об анклавах, а анклавы и этот автономный статус - это наследие советского периода. Я не понимаю в чем проблема невозможности внести этот вопрос в повестку?» - сказал экс-министр.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе своей последней пресс-конференции, отвечая на этот призыв Осканяна, заявил, что термин «бывшая Нагорно-Карабахская автономная область» уже зафиксирован. «Вардан Осканян заявляет, что следует подчеркнуть, что Нагорный Карабах во времена Советского Союза имел статус автономной области. До заявления Вардана Осканяна, например, в заявлениях председателя Европейского совета, последовавших за моими встречами с президентом Азербайджана, бы зафиксирован этот термин - бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, и на последней встрече это также было зафиксировано», - сказал Пашинян.

События в Парухе были до пражской встречи - возражает Ваагн Алексанян

Готов ли Пашинян отказаться от пражского заявления, к чему призывает бывший министр иностранных дел? Пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян сообщила Радио Азатутюн, что Пашинян уже прокомментировал заявления Осканяна и им нечего добавить.

А депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян назвал манипуляцией заявление Осканяна о том, что одной из главных причин закрытия Лачинского коридора и того, что карабахские армяне находятся на грани голодной смерти, является пражское заявление. Алексанян подчеркнул, что Алма-Атинская декларация, на основании которой Ереван и Баку признали территориальную целостность друг друга, была подписана давно и на протяжении многих лет является неотъемлемой частью законодательства Армении.

«Что касается того, что пражская встреча стала причиной того, что Россия или другие международные игроки не предпринимают никаких действий, то хочу напомнить господину Осканяну, что события в Парухе, например, были до пражской встречи, когда никто не ссылался на Алма-Атинскую декларацию. Мы, конечно, увидели, как «хорошо» были разрешены события в Парухе по определению г-на Осканяна», - сказал провластный депутат.