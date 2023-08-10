Пока не уточняется, на каком этапе находится процесс открытия армяно-турецкой границы для граждан третьих стран

Спустя месяцы после того, как спецпредставитель Армении заявил о договоренности открыть в начале лета армяно-турецкую границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, стороны не уточняют, на какой стадии находится этот процесс.

В прошлом месяце стало известно, что возле моста Маргара на границе строится таможенный КПП. В правительстве сообщили, что на месте ведутся активные строительные работы. Однако власти не уточнили, когда работы будут завершены и когда будет открыта закрытая в 1993 году армяно-турецкая граница.

Как сообщает редактор армянского раздела издаваемой в Стамбуле газеты «Акос» Баграт Эстукян, в турецкой прессе время от времени циркулирует информация о строительных работах на турецком участке границы. Но, по словам журналиста, подробностей об этих работах сообщается немного.

«Я не знаю, какого характера эти работы, какого они размаха. Мы внимательно следим за армянской стороной, там тоже сообщаются новости о подготовке к строительству административных зданий, но, к сожалению, здесь эти подробности отсутствуют», - сказал Эстукян.

По его мнению, несмотря на сделанные ранее заявления, Анкара сейчас не намерена открывать границу даже для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, пока не будет одобрения со стороны Баку.

«Она [Анкара] не в состоянии сделать даже один шаг без одобрения Алиева», - сказал Эстукян.

А Баку вряд ли даст зеленый свет Турции в данный период, отметил Эстукян, подчеркнув, что Анкара, в свою очередь, увязывает армяно-турецкие отношения с армяно-азербайджанским урегулированием, об этом не раз говорилось на официальном уровне.