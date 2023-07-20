В Армении возле моста Маргара на границе с Турцией строится пропускной пункт

«На заседаниях правительства принят ряд решений, связанных с финансированием, ведутся активные строительные работы», - заявил глава Комитета государственных доходов (КГД) Армении Рустам Бадасян.

Что касается того, когда строительство закончится, Бадасян не уточнил конкретных сроков. «Конкретную дату не могу указать, но скоро», - сказал он.

Глава КГД добавил, что не знаком с процессом урегулирования, а функция возглавляемой им структуры заключается в подготовке таможенного пункта на случай открытия границы.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся процесса армяно-турецкого урегулирования на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Австрии в Вене ранее на этой неделе, после того как Александр Шалленберг предложил рассматривать Вену как площадку для переговоров между Арменией и Турцией. Мирзоян признал, что сейчас в процессе диалога наступила пауза.

«Наши представители уже несколько раз встречались в Вене и имели возможность обсудить вопросы урегулирования, и я надеюсь, что это будет продолжаться. Хочу добавить, что у нас была определенная пауза в этом процессе, которая, я полагаю, была связана с предвыборной кампанией и выборами в Турции. Сейчас самое время продолжить переговоры по урегулированию. И есть много шагов, которые уже могут быть предприняты обеими сторонами, чтобы убедиться, что мы находимся на правильном пути к окончательному, всеобъемлющему и полному урегулированию отношений, открытию границы между двумя странами и установлению дипломатических отношений. В данном случае, конечно же, я имею в виду в первую очередь открытие армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, а также для граждан Армении и Турции, имеющих дипломатические паспорта. Есть еще несколько проектов, которые также обсуждаются», - заявил глава МИД Армении.

Мирзоян добавил, что договоренности о следующей встрече спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений нет. Однако по предыдущим договоренностям сухопутная граница уже должна была быть открыта для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами – об этом в начале лета заявил спецпредставитель Армении Рубен Рубинян.

«Есть договоренность, что в начале лета граница должна быть открыта для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта. В целях реализации этого соглашения мы уже работаем над подготовкой к нему КПП «Маргара», что предполагает создание инфраструктуры, ремонт и т.д. Известно, что турецкая сторона также к этому готовятся, по крайней мере, не было каких-либо утверждений о том, что соглашение не действует», - сказал Рубинян.

Отметим, что с одной стороны, турецкая сторона не прекращает диалога с Арменией, с другой стороны, постоянно увязывает армяно-турецкий процесс с мирным договором между Арменией и Азербайджаном.