Представители аппарата Сената США посетили Корнидзор

Сегодня делегация во главе с представителями аппарата Комитета по международным отношениям Сената США Сарой Аркин и Дэмьяном Мерфи посетила Корнидзор, где остановилась автоколонна, перевозящая гуманитарный груз из Армении в Нагорный Карабах.

С ситуацией на месте их ознакомил губернатор Сюникской области Роберт Гукасян. Члены американской делегации не захотели разговаривать с журналистами.

Как сообщили в администрации Сюникской области, представители Сената США прибыли в Армению по поручению председателя комитета Роберта Менендеса.

Решением правительства Армении, утром 26 июля 19 грузовиков с примерно 400 тонн гуманитарного груза из Еревана выехали в Нагорный Карабах, достигли Корнидзора в Сюникской области, откуда по договоренности посредством российских миротворцев должны были быть переправлены в Нагорный Карабах. Однако армянская сторона утверждает, что до сегодняшнего дня не получила ответа от российских миротворческих сил.

Пока неизвестно, как долго эта автоколонна простоит в Корнидзоре.

Ранее официальный Баку назвал отправку властями Армении автоколонны в Нагорный Карабах без его согласия «провокацией» и «посягательством» на территориальную целостность Азербайджан.

С 27 июля до сегодняшнего дня в Корнидзор, где у армянского КПП остановилась автоколонна с гуманитарным грузом, прибыли представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Армении послы, представители офиса ООН, а также представители международных организаций.

Сегодня также эксперты ООН выступили с заявлением, в котором призвали Азербайджан снять блокаду Лачинского коридора и прекратить гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе.

«Мы призываем правительство Азербайджана выполнять свои международные обязательства по уважению и защите прав человека, включая право на питание, здоровье, образование и жизнь. Мы также подчеркиваем важность сотрудничества и диалога между всеми вовлеченными сторонами для поиска мирного и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта», - отметили эксперты.

За заявлением экспертов ООН последовало заявление МИД Азербайджана. В Баку сначала сочли его «необъективным», а затем заявили, что эксперты ООН «поддаются на манипуляции Армении».

«Вызывает беспокойство тот факт, что специальные докладчики и эксперты ООН, закрывавшие глаза на 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, нарушение прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, присутствие армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях в течение последних трех лет, препятствование возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, поддаются на манипуляции Армении и выступают с предвзятыми заявлениями», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.