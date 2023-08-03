Каждая власть несет свою долю вины за поражение в 44-дневной войне - Андраник Кочарян

«Проблема была в одиночестве, почему мы были одни?»

Следственная комиссия Национального собрания, изучающая обстоятельства 44-дневной войны, за полтора года своей деятельности уже задала вопросы бывшему и действующему начальникам Генштаба Вооруженных сил, бывшему министру иностранных дел, премьер-министру и, на днях, бывшему министру обороны.

Получила ли уже комиссия ответ на главный вопрос: почему Вооруженные силы Армении потерпели поражение и понесли огромные территориальные и людские потери?



Председатель следственной комиссии Андраник Кочарян ответил, что им еще далеко до представления доклада в полном объеме, но у него уже есть представления об основных причинах поражения.

«Этим причинам не день и не год, они идут издалека, когда мы в силу своего безразличия, чрезмерной самоуверенности, встав под знамя самой боеспособной армии в регионе, ничего не делали и дали возможность коррупции укорениться в наших Вооруженных силах. Этих проблем не должно было быть, чтобы мы думали, что если будет поражение, то будем винить в поражении только свои способности, но в поражении также большое значение имел человеческий фактор, равнодушие и безразличное отношение к управлению», - в беседе с Радио Азатутюн сказал он.

Разве не виновата сегодняшняя власть? В ответ Андраник Кочарян сказал, что премьер-министр Никол Пашинян никогда не избегал ответственности.

«Каждая власть несет свою долю вины за это поражение. Наше правительство было сформировано в 2018 году, и во время войны 2020 года оно реализовало тот ресурс, который унаследовало от прежней власти, а ресурс, доставшийся от прежней власти, содержал в себе столько недостатков. Так скажу, недостаток резервов был недостатком, который можно было восполнить. Другие недостатки, укоренившиеся в армии, название которым, как сказал бы Вазген Саргсян, равнодушие, которое хуже предательства. Тем не менее, приняв развязанную противникам войну, мы сопротивлялись 44 дня, причем в одиночку. Проблема была в одиночестве, почему мы были одни, почему у Азербайджана были сторонники и в военном плане, и во внешнеполитическом плане, а мы были одни? […]

Премьер-министр республики говорил о провалах нынешней власти, Никол Пашинян никогда не говорил, что избегает ответственности», - отметил Кочарян.

Вооруженные силы должны были предвидеть возможность вмешательства Турции - Кочарян

Председатель следственной комиссии сказал, что они почти близки к окончательному пониманию, почему чиновники не были в полной мере информированы о предстоящей войне, кто были те чиновники, которые не в полной мере выполняли свои обязанности. Кстати, ранее премьер-министр Пашинян в следственной комиссии заявил, что до 25 сентября 2020 года, то есть за два дня до войны, соответствующие органы оценивали вероятность войны всего в 30 процентов.

На днях вызванный в следственную комиссию бывший министр обороны Давид Тоноян сказал, что они неправильно рассчитали возможность вовлечения Турции в войну. Между тем, Андраник Кочарян возражает: в условиях ожидаемой войны Вооруженные силы должны были предвидеть, тем более, что были разведданные, что риски вовлечения Турции возрастают.

«Конечно, они должны были предвидеть, что Турция сделает все, чтобы с какого-то момента иметь большую вовлеченность в регионе, не только участвовать, но и брать на себя лидерство, особенно если мы смотрим на анализы бывшего начальника армейской разведки, там четко написано, и, естественно, с этими анализами о том, что возрастают риски вовлечения Турции, знакомят также некоторых чиновников. Мы вчера на закрытом заседании задали этот вопрос господину Тонояну и получили ответы, но он вроде бы не помнил тот анализ, что вызывает тревогу», - отметил депутат.

«В довоенный период прогнозы были очень интуитивными»

По словам главы следственной комиссии, в ходе деятельности комиссии одним из самых важных выводов относительно упущений стало то, что в довоенный период прогнозы были очень интуитивными и не основывались на анализах соответствующих структур.



На вопрос, было ли это упущением Давида Тонояна, Андраник Кочарян ответил: «Нет, системы».



Кстати, в ответ на вопрос, чем было вызвано спокойствие Армении относительно того, что Турция не вовлечется в войну, на заседании следственной комиссии бывший министр обороны указал на стратегического союзника Россию, заявив, что они учитывали стратегическое взаимодействие с Россией и членство в ОДКБ.



Зафиксировала ли следственная комиссия, изучающая обстоятельства 44-дневной войны, то обстоятельство, что стратегический союзник не оказал Армении достаточной поддержки?

«Если вы зафиксировали, это значит, что и мы зафиксировали. Есть проблемы, которые будут включены в доклад, есть уже очевидные реалии, но есть и такие реалии, которые не могут быть доступны общественности. Они будут содержать государственную тайну», - подчеркнул он.

В сентябре в следственную комиссию будет вызван Джалал Арутюнян

В ближайшее время в следственную комиссию будет также вызван бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян, получивший тяжелое ранение в ходе 44-дневной войны и уволенный со своего поста. Сейчас он обвиняется в халатном отношении к служебным обязанностям во время войны, что привело к тяжелым потерям.

«Мы решили организовать нашу встречу с господином Арутюняном в течение сентября. Мы также запланировали, что уже назрели многие вопросы, которые нам необходимо адресовать руководству Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.], президенту Республики Арцах Араику Арутюняну», - добавил Андраник Кочарян.



Следственная комиссия, изучающая обстоятельства 44-дневной войны, представит свой доклад общественности в конце этого года.