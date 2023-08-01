Минобороны не прогнозировало прямое участие ВС Турции в войне против Карабаха - Тоноян

Министерство обороны Армении не прогнозировало прямое участие Вооруженных сил Турции в войне против Нагорного Карабаха, заявил сегодня на заседании следственной комиссии НС по изучению обстоятельств 44-дневной войны бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, возглавлявший ведомство в ходе войны осенью 2020 года.

Сделав такое заявление, Тоноян подтвердил заявление бывшего начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна о том, что на третий день войны тот на заседании Совета безопасности утверждал, что войну необходимо остановить ​политическими средствами, поскольку Вооруженные силы Армении не в состоянии остановить агрессию противника.

«Это было упущением с нашей стороны, мы не просчитали того, что ВС Турции могут непосредственно появиться всего в 45 или 25 км от арцахского театра военных действий, выполняя полеты», - сказал он.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Армен Хачатрян поинтересовался у экс-министра обороны, в чем была причина самоуспокоенности Армении по поводу того, что Турция не будет полноценно участвовать в войне против Армении и Нагорного Карабаха.

Тоноян, руководивший военным ведомством два с половиной года, пояснил, что они учитывали стратегическое сотрудничество с Россией и членство в ОДКБ. Остальные подробности бывший высокопоставленный чиновник предпочел представить уже в закрытой части заседания, которая не освещается СМИ. «Мы учитывали наличие союзника и наше участие в блоке», - сказал он.

Тоноян, который почти два года находится под стражей по делу о «непригодных ракетах» за хищение около 4,5 млн долларов, с разрешения суда получил возможность участвовать в работе следственной комиссии, изучающей обстоятельства войны. Он продолжит отвечать на вопросы членов комиссии завтра.

55-летний Тоноян сделал на заседании следственной комиссии и другие примечательные заявления. Он заявил, что перед войной Вооруженные силы Армении были готовы противостоять превосходящим в 2-3 раза силам противника, сказал, что в этой оценке учитывались подготовка, география и те рубежи, которые занимала армия.

«Мы могли противостоять агрессии Азербайджана в отношении границ Республики Армения и обеспечить безопасность народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и его право на самоопределение», - подчеркнул он.

По словам Тонояна, до 44-дневной войны ситуация оценивалась как опасная, однако дата начала боевых действий не была известна.

В сегодняшнем заседании, как и в предыдущих, парламентская оппозиция не участвовала. Давид Тоноян заявил, что хочет видеть на заседании также фракции «Айастан» и «Честь имею».

Ранее на вопросы членов комиссии ответил премьер-министр Армении. Давид Тоноян согласился участвовать в заседании комиссии при условии, если заседание будет открытым, после чего он также может ответить на вопросы членов комиссии в закрытом режиме.