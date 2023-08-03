В ходе визита в регион Луис Боно также обсудит права и безопасность населения Нагорного Карабаха - Миллер

В ходе своего визита в регион старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно также обсудит гуманитарную ситуацию, права и безопасность населения Нагорного Карабаха, сообщил азербайджанскому агентству Turan пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, подчеркнув, что Вашингтон последовательно заявляет, что мир в регионе должен включать в себя эти меры защиты.

«Г-н Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами для поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса. Он посетит и Азербайджан, и Армению», - сказал Миллер.

До сих пор неизвестно, встретится ли Боно с представителями Нагорного Карабаха. Радио Азатутюн направило запрос в МИД Нагорного Карабаха, чтобы узнать, встречался ли или встретится ли министр иностранных дел с американским дипломатом, но ответа пока нет.

В контексте намеченной на вторник в Братиславе, но отмененной встречи Баку-Степанакерт при американском посредничестве в Нагорном Карабахе распространилась информация о том, что на этой неделе в Ереван прибудут западные посредники для обсуждения вопросов встречи представителей Баку и Степанакерта. Не подтвердив напрямую, что этим посредником является Боно, в посольстве США лишь заявили Радио Азатутюн о готовности США «поддержать любой процесс, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа».

В отличие от предыдущего визита Боно, о котором посольство распространило сообщение, на этот раз информации меньше, лишь в ответ на запрос Радио Азатутюн было отмечено, что дипломат в Ереване обсудит содействие США мирному процессу и наилучший способ достижения прочного и достойного мира.

Боно посетит и Ереван, и Баку, но сколько дней он пробудет в регионе, неизвестно. Из серии его встреч только аппарат Совета безопасности Армении опубликовал сообщение. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян и американский дипломат Луис Боно, помимо процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений, обсудили также вопросы прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

Пресс-секретарь МИД Армении сообщила Радио Азатутюн, что в рамках визита в Ереван Боно также провел рабочие обсуждения в министерстве. Также была передана скупая информация о том, что в числе других вопросов в повестке был и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, обостряющийся из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.