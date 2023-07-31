Азербайджан отказался от намеченной на завтра встречи с представителями Карабаха - Тигран Петросян

Уже второй раз проведение встречи Степанакерт-Баку при посредничестве Запада проваливается. Встреча должна была состояться 1 августа в Братиславе. Об этом сообщил руководитель Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян. В Степанакерте, в аппаратах президента и госминистра, эту новость не комментируют, не опровергая и не подтверждая.

«При посредничестве Соединенных Штатов Америки и Европейского союза формат был изменен, и завтра в Братиславе должна была состояться встреча между представителями Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Азербайджана, однако позавчера Азербайджан отказался от этой встречи без объяснения причин», - сказал Петросян.

В то время как официально информацию об этой встрече не опровергают и не подтверждают, известно, что до этого еще одна встреча не состоялась в начале июля в Софии, опять же при западном посредничестве. Информацию об этой встрече в беседе с Радио Азатутюн подтвердил официальный источник, отметив, что переговоры не состоялись, поскольку стороны не пришли к согласию по ее повестке дня.

«Значит, сначала 1 июля должна была состояться встреча, предварительно в Софии, между общественными организациями Арцаха и Азербайджана, затем Россия, зная все это, вступила в игру, попыталась обогнать, и 25 июля Лавров организовал встречу, в ходе которой назвал нас «национальным меньшинством», что было неприемлемо и что действительно показало сегодняшнюю политику властей России», - отметил Тигран Петросян.

Согласно тому же источнику, западные посредники прибудут в Ереван для обсуждения вопросов, связанных с возможными будущими переговорами с представителями Нагорного Карабаха.

Для уточнения информации о встрече как в Братиславе, так и в Ереване, Радио Азатутюн направило запрос в посольство США.

О планах проведения встречи Степанакерт-Баку при посредничестве Запада написали и другие источники, такие как, например глава партии «Во имя республики» Арман Бабаджанян и известный азербайджанский конфликтолог Ариф Юнусов.

По словам Тиграна Петросяна, Баку параллельно оказывает давление, чтобы встреча состоялась в Баку или в азербайджанском городе Евлах, от чего Степанакерт отказывается.

«Баку уже несколько раз пытался заставить людей из Арцаха поехать в Баку или Евлах на так называемые переговоры. Мы все знаем, что там будет происходить, что никаких переговоров-диалогов быть там не может. Если нас заставляют туда поехать, я представляю, какой будет происходить разговор», - заметил он.

В Карабахе заявляют, что готовы к переговорам

Ереван, со своей стороны, неоднократно заявлял, что не может решать судьбу народа Карабаха, в ходе последней пресс-конференции это подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян, повторив, что в переговорах должны участвовать власти Нагорного Карабаха - в формате диалога Баку-Степанакерт в рамках международной механизма. Премьер-министр Армении признал, что окончательное представление о механизмах еще не сформировано, однако, по его мнению, в формировании представлений Нагорный Карабах также должен принимать участие. С таким подходом согласны и в Степанакерте, более того, считают переговоры без международного посредничества невозможными.

«Постепенно ситуация еще больше ухудшилась, еще больше ужесточили блокаду, потом устроили провокации, убили наших граждан и т. д., и в этой ситуации мы снова говорим: ничего, мы готовы к диалогу, мы готовы к переговорам, но есть проблема с повесткой этих переговоров и есть проблема с форматом, потому что мы видим, что если нет более или менее гарантированного формата, то Азербайджан не соблюдает договоренностей», - в интервью Воскресной аналитической программе на Азатутюн ТВ сказал советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Азербайджан говорит: «только Баку и все» - Бегларян

После трехсторонней встречи в Москве на прошлой неделе в Министерстве иностранных дел Армении по просьбе Радио Азатутюн пояснили, остаются ли они привержены идее создания международного механизма диалога Баку-Степанакерт или нет. Подобный вопрос возник в Степанакерте, когда Сергей Лавров заявил в Москве, что в Ереване понимают, что необходимо убедить армян Карабаха встретиться с представителями Азербайджана.

В Нагорном Карабахе возникли опасения, что, возможно, Ереван снижает планку диалога Баку-Степанакерт, отказываясь от международного механизма, что в МИД Армении опровергли.

«Мы приняли предложения различных посредников: и российской стороны, и ЕС, и американской стороны, и, не раскрывая скобок, скажу, что во всех случаях, в том числе и в последний период, после нашего согласия Азербайджан отказывался, они говорят: «только Баку и все». Конструктивно ли это на нейтральный, объективный взгляд? Думаю, все поймут, что нет», - отметил Бегларян.

О запланированной на завтра, но отмененной встрече Баку-Степанакерт азербайджанская сторона также не распространяла официальной информации.