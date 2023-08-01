Луис Боно посетит регион. Неизвестно, встретится ли он с представителями Степанакерта

На этой неделе старший советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно посетит регион, чтобы обсудить содействие США мирному процессу, сообщили в посольстве США в Армении в ответ на запрос Радио Азатутюн.

Пока неизвестно, какие встречи планируются в Ереване и предусмотрена ли встреча Боно также с представителями Нагорного Карабаха.

Согласно поступившей из Карабаха информации, сегодня в Братиславе должна была состояться встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана при американском и европейском посредничестве, однако азербайджанская сторона без объяснения причин отказалась от встречи. Из Степанакерта в то же время сообщили, что на этой неделе в Ереван прибудет иностранная делегация для обсуждения вопросов встречи представителей Баку и Степанакерта.

«В Братиславе должна была состояться встреча представителей Азербайджана и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], однако позавчера Азербайджан отказался от этой встречи без объяснения причин, и в эти два дня, завтра или послезавтра, в Ереван приедут иностранные представители, будут некоторые обсуждения. Обсуждения закончатся, наверное, послезавтра или на следующий день, я представлю, какие состоялись обсуждения», - сказал глава Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян.

Радио Азатутюн поинтересовалось в посольстве США в Армении, соответствует ли действительности информация об отмене встречи и является ли американская делегация, которая посетит регион, той самой делегацией, которая, по словам главы Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха, в Ереване, вероятно, обсудит также вопросы встречи представителей Баку и Степанакерта.

Не подтвердив и не опровергнув вышеуказанную информацию, посольство США в Армении ответило: «Мы последовательно отмечали, что установление мира в регионе должно включать обеспечение прав и безопасность населения Нагорного Карабаха. Мы готовы поддержать любой процесс, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа. На этой неделе регион посетит старший советник по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно, чтобы обсудить содействие США мирному процессу и лучший способ достижения прочного и достойного мира».