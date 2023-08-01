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Регион

Луис Боно посетит регион. Неизвестно, встретится ли он с представителями Степанакерта

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно (архив)

На этой неделе старший советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно посетит регион, чтобы обсудить содействие США мирному процессу, сообщили в посольстве США в Армении в ответ на запрос Радио Азатутюн.

Пока неизвестно, какие встречи планируются в Ереване и предусмотрена ли встреча Боно также с представителями Нагорного Карабаха.

Согласно поступившей из Карабаха информации, сегодня в Братиславе должна была состояться встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана при американском и европейском посредничестве, однако азербайджанская сторона без объяснения причин отказалась от встречи. Из Степанакерта в то же время сообщили, что на этой неделе в Ереван прибудет иностранная делегация для обсуждения вопросов встречи представителей Баку и Степанакерта.

«В Братиславе должна была состояться встреча представителей Азербайджана и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], однако позавчера Азербайджан отказался от этой встречи без объяснения причин, и в эти два дня, завтра или послезавтра, в Ереван приедут иностранные представители, будут некоторые обсуждения. Обсуждения закончатся, наверное, послезавтра или на следующий день, я представлю, какие состоялись обсуждения», - сказал глава Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян.

Радио Азатутюн поинтересовалось в посольстве США в Армении, соответствует ли действительности информация об отмене встречи и является ли американская делегация, которая посетит регион, той самой делегацией, которая, по словам главы Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха, в Ереване, вероятно, обсудит также вопросы встречи представителей Баку и Степанакерта.

Не подтвердив и не опровергнув вышеуказанную информацию, посольство США в Армении ответило: «Мы последовательно отмечали, что установление мира в регионе должно включать обеспечение прав и безопасность населения Нагорного Карабаха. Мы готовы поддержать любой процесс, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа. На этой неделе регион посетит старший советник по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно, чтобы обсудить содействие США мирному процессу и лучший способ достижения прочного и достойного мира».

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