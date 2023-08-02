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Нагорный Карабах

За последние пять дней уже второй житель Нагорного Карабаха оказывается в руках правоохранителей Азербайджана

Сыновья Рашида Бегларяна, задержанного вчера вечером азербайджанскими пограничниками, не знают, почему их отец отправился в село Хин Шен, а затем оказался в окрестностях села Агавно.

«Мы не знаем, он не жил с нами. Мы тоже узнали из Интернета», - сказал Радио Азатутюн Армен Бегларян.

Сегодня утром Армен Бегларян отправился в офисы омбудсмена Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного Креста (МККК), чтобы получить хоть какую-то информацию о своем отце. Новостей пока нет.

Правительство Армении уже подало заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с тем, чтобы суд потребовал от Азербайджана предоставить информацию об условиях содержания и состоянии здоровья Рашида Бегларяна. До сих пор Баку лишь сообщил, что «гражданин нарушил» азербайджано-армянскую границу и был задержан.

До 44-дневной войны Рашид Бегларян жил в городе Шуши, рассказал мэр Шуши Арцвик Саргсян. «Он обычный человек, работал себе, сказать, что с головой у него не в порядке, нет, это не так, он нормальный человек, - сказал Саргсян. - После освобождения Шуши он долгие годы жил в Шуши, работал водителем. Он нормальный семьянин, его жена умерла, у него двое сыновей и дочь», - сообщил Саргсян.

После того, как город Шуши перешел под контроль Азербайджана, мужчина жил один в селе Хндзристан Аскеранского района, в отцовском доме. Почему несколько дней назад он отправился оттуда в село Хин Шен Шушинского района? Глава села Хндзристан сказал, что они этого не знают, он ни с кем не делился.

Рашид Бегларян покинул Хин Шен и направился к селу Агавно, почти дошел до КПП на мосту Хакари. В Нагорном Карабахе слышали, что азербайджанские пограничники нашли его в реке Хакари.

Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха сообщила, что 61-летний житель Нагорного Карабаха в состоянии алкогольного опьянения покинул село, заблудился и оказался на территории, контролируемой Азербайджаном. Власти Нагорного Карабаха проинформировали об инциденте российские миротворческие силы.

За последние пять дней уже второй житель Нагорного Карабаха оказывается в руках правоохранительных органов Азербайджана. В минувшую субботу азербайджанские пограничники на контрольно-пропускном пункте Хакари высадили из машины Красного Креста и задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна. Он ехал в Ереван для срочной операции на сердце, но азербайджанцы увезли его в Баку по обвинению в «убийстве» азербайджанцев в 90-е годы.

Дочь Вагифа Хачатряна уже несколько дней перед офисом МККК в Ереване требует хотя бы возможности видеозвонка, чтобы увидеть, в каком состоянии находится ее отец. «Если в данный момент видеозвонок невозможен, хотя бы звонок, я все пойму по голосу отца», - сказала она.

Главный вопрос также адресован организации: как был похищен больной человек, доверившийся организации, выполняющей гуманитарную миссию? У специалиста по международному праву Сирануш Саакян также есть вопросы к Красному Кресту. «Красный Крест осознанно или неосознанно стал тем сотрудничающим субъектом, посредством которого готовились и были осуществлены нарушения прав человека. Если бы не было Красного Креста с его мандатом, Вагиф Хачатурян не оказался бы под юрисдикцией Азербайджана», - сказала она.

По словам Сирануш Саакян, Азербайджан использовал Красный Крест для того, чтобы сделать гражданина Нагорного Карабаха жертвой сфальсифицированного уголовного преследования, но организация, в свою очередь, по мнению Саакян, не действовала жестко. Сигнализировали ли они в центральную структуру, почувствовав опасность задержания?

Специалист по международному праву подчеркивает, что Азербайджан регулярно создает риски для Красного Креста, и организация для продолжения своей деятельности действует осторожно, но факт в том, что она больше не в состоянии ни перевозить больных, ни доставлять еду и лекарства населению Карабаха. «Если Красный Крест лишен возможности выполнять гуманитарную деятельность, я не думаю, что деятельность сама по себе защищается, и не нужно бояться новых препятствий, они закрыты, то есть, Красный Крест, похоже, лишен возможности осуществлять гуманитарную деятельность по отношению к армянам, и я не вижу здесь никаких других интересов, которые можно было бы защищать», - сказала она.

В последнем интервью президента Азербайджана Euronews затрагивается деятельность Красного Креста и даются ответы на ряд вопросов. Почему офис Красного Креста в Степанакерте не подчиняется Баку, спрашивает Алиев.

Сегодня в Нагорном Карабахе находятся сотни тяжелобольных, которые в сопровождении Красного Креста должны были быть перевезены в Ереван. Организация сейчас не осуществляет перевозки через азербайджанский КПП. Если эта деятельность возобновится, тяжелобольным придется выбирать между риском быть похищенными и возможностью лечения.

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