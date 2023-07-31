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Нагорный Карабах

Дочь арестованного Азербайджаном жителя Нагорного Карабаха требует от международных организаций вернуть ее отца

Дочь Вагифа Хачатряна

«Мой отец не преступник, он достойный гражданин Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]», - сегодня с раннего утра дочь арестованного Азербайджаном жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна находилась перед ереванским офисом ООН. Вера требует от международных организаций вернуть ее отца.

«У нас нет никаких сведений о том, в каком он состоянии, жив или нет», - сказала Вера Хачатрян.

68-летний мирный житель села Патара Нагорного Карабаха был задержан азербайджанскими пограничниками в субботу. Вагифа Хачатряна в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) везли в Ереван для срочной операции.

«Каждая секунда была для моего отца роковой. Откуда мы могли знать, что сама перевозка станет роковой», - сказала дочь.

Кардиолог Республиканской больницы Степанакерта сообщил, что состояние мужчины очень тяжелое и его лечение в Карабахе было невозможно.

«Он периодически терял сознание, у него был диагностирован критический аортальный стеноз, в этом случае тактика лечения - немедленная операция на открытом сердце», - сказал кардиолог Карен Григорян.

После закрытия Лачинского коридора Красный Крест перевез в больницы Армении более 680 пациентов. Каждый раз перед выездом списки согласовывались с Баку по именам и фамилиям. На этот раз Вагифа Хачатряна, одного из 15 пациентов, перевозимых из Карабаха в Ереван, задержали на КПП «Хакари».

Азербайджан заявляет, что его искали десять лет, он находился в международном розыске. По данным бакинских правоохранительных органов, Вагиф Хачатрян убил азербайджанцев в 1991 году в селе Мешали Ходжалинского района, указывается даже число – 25 человек, и даже нашлись люди, представляющиеся как очевидцы. «Это ложь, фейк», - утверждает дочь Хачатряна.

«Вся представленная ими информация является ложной, мой отец в 90-е годы был просто водителем, выполнял сельскохозяйственные работы, он не был водителем Самвела Бабаяна», - заявила Вера Хачатрян.

Вагиф Хачатрян сейчас находится в бакинской больнице. В офисе Красного Креста сообщили, что их представители посетили его в Баку и дали ему возможность связаться с семьей. Вера это отрицает: «Мой отец до сегодняшнего дня не выходил с нами на связь, это ложная информация, у нас нет никаких новостей, кроме того, что он находится в Баку».

Мы попросили представителя миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян пояснить, как гражданин Карабаха связался со своей семьей, если не было ни звонка, ни письма.

«Может быть так, что через кого-то будет отправлено словесное сообщение, например, он говорит: передайте, что у меня все хорошо или скажите, что плохо. Да, прямого контакта не было, но он что-то передал семье, именно поэтому мы и говорим, что была возможность связаться с семьей», - ответила Мусаелян.

Дочь Вагифа Хачатряна сегодня также побывала в ереванском офисе Международного комитета Красного Креста. «Они в первую очередь несут ответственность, потому что они взяли на себя эту ответственность – провезти моего отца через КПП целым и невредимым, но они нарушили свое обещание», - сказала она.

В офисе ей сказали, что сожалеют о случившемся, ничего не могут сейчас сделать, кроме как навестить его в Баку.

Как перед офисом МККК, так и перед офисом ООН сегодня собрались граждане с требованием вернуть Вагифа Хачатряна его семье и, наконец, открыть Лачинский коридор. Призывы и требования звучат, но надежд уже нет.

«Если даже из их машины людей похищают и увозят, мы больше ни на кого не можем положиться», - сказал один из собравшихся.

В день инцидента жители Нагорного Карабаха также собрались возле Степанакертского офиса Красного Креста, там также находились госминистр и омбудсмен Нагорного Карабаха.

«Это невиданное явление, которое, наверное, не фиксировалось нигде в мире, и я надеюсь, что Международный комитет Красного Креста действительно даст правовую оценку этому преступлению», - отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

«У Арцаха есть гарант безопасности, где он?» - спрашивает омбудсмен НК. Местонахождение российских миротворцев в Лачинском коридоре известно, они стоят в нескольких метрах от азербайджанского КПП «Хакари». «Согласно трехстороннему заявлению, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил. Где этот контроль? Нет этого контроля», - заявил Степанян.

У Вагифа Хачатряна три дочери, из них только Вера находится в Армении, по эту сторону моста Хакари. Он была выселена из Кашатага и живет в Джермуке. Отца и членов семьи она не видела больше семи месяцев, с момента закрытия Лачинского коридора. Она хочет, чтобы живущие в Армении встали рядом с ней. «Каждого из вас я считаю своей сестрой, своим братом, своей матерью, своим отцом. Встаньте рядом со мной, не оставляйте меня одну», - сказала она.

Брат Вагифа Хачатряна в субботу в 7:30 утра проводил своего брата из Степанакерта в ереванскую больницу. «Все это должно закончиться, но я не знаю, что нам делать», - сказал он.

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