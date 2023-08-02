Тоноян на закрытом заседании следственной комиссии продолжает отвечать на вопросы депутатов

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня продолжает отвечать на вопросы членов следственной комиссии Национального собрания, изучающей обстоятельства 44-дневной войны.

В начале заседания председатель комиссии Андраник Кочарян сообщил, что сегодня работа в основном будет проходить в закрытом режиме, без освещения СМИ. А Тоноян предложил сразу перейти в закрытый режим.

Перед этим, однако, он заявил, что неучастие оппозиционных фракций в заседании считает для оппозиции упущенным моментом.

«Я считаю, что это на самом деле упущенный момент в вопросах, связанных с обороной и безопасностью. В любом случае, это моя оценка, какие бы спекуляции ни продолжались со стороны оппозиции, которые, я говорю открыто, для меня неприемлемы», - в ходе публичной части заседания заявил Тоноян.

В начале вчерашнего заседания бывший министр обороны предложил парламентской оппозиции, бойкотирующей работу комиссии, и в частности представителей АРФ «Дашнакцутюн» и Республиканской партии Армении (РПА), хотя бы принять участие в закрытом заседании, пояснив: «Считаю, что они продолжат свою деятельность в политическом поле, считаю, что предоставляемая мной информация по вопросам организации безопасности и обороны важна для их будущих решений. В противном случае я попросил бы представителей той же партии больше не высказываться публично, по крайней мере, в вопросах, связанных с моей деятельностью».

Вчера бывший высокопоставленный чиновник в прямом эфире ответил на вопросы членов комиссии относительно 44-дневной войны, вооружений, готовности Армении и управления вооруженными силами.

Тоноян, который почти два года находится под стражей по делу о «непригодных ракетах» по обвинению в хищении около 4,5 млн долларов, с разрешения суда получил возможность участвовать в работе следственной комиссии, изучающей обстоятельства войны.