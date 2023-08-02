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Армения

Тоноян на закрытом заседании следственной комиссии продолжает отвечать на вопросы депутатов

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня продолжает отвечать на вопросы членов следственной комиссии Национального собрания, изучающей обстоятельства 44-дневной войны.

В начале заседания председатель комиссии Андраник Кочарян сообщил, что сегодня работа в основном будет проходить в закрытом режиме, без освещения СМИ. А Тоноян предложил сразу перейти в закрытый режим.

Перед этим, однако, он заявил, что неучастие оппозиционных фракций в заседании считает для оппозиции упущенным моментом.

«Я считаю, что это на самом деле упущенный момент в вопросах, связанных с обороной и безопасностью. В любом случае, это моя оценка, какие бы спекуляции ни продолжались со стороны оппозиции, которые, я говорю открыто, для меня неприемлемы», - в ходе публичной части заседания заявил Тоноян.

В начале вчерашнего заседания бывший министр обороны предложил парламентской оппозиции, бойкотирующей работу комиссии, и в частности представителей АРФ «Дашнакцутюн» и Республиканской партии Армении (РПА), хотя бы принять участие в закрытом заседании, пояснив: «Считаю, что они продолжат свою деятельность в политическом поле, считаю, что предоставляемая мной информация по вопросам организации безопасности и обороны важна для их будущих решений. В противном случае я попросил бы представителей той же партии больше не высказываться публично, по крайней мере, в вопросах, связанных с моей деятельностью».

Вчера бывший высокопоставленный чиновник в прямом эфире ответил на вопросы членов комиссии относительно 44-дневной войны, вооружений, готовности Армении и управления вооруженными силами.

Тоноян, который почти два года находится под стражей по делу о «непригодных ракетах» по обвинению в хищении около 4,5 млн долларов, с разрешения суда получил возможность участвовать в работе следственной комиссии, изучающей обстоятельства войны.

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